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Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

İHA

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D100 kara yolunda görüş mesafesini zaman zaman 70 metreye kadar düşürdü. İl genelinde etkili olan ve yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. D100 Karayolu ve TEM Karayolu’nda etkili olan sis nedeni ile ilerlemekte güçlük çekti. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti.

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