İstihdama çözüm KO-MEK branşlarında

KOMEK, iklimlendirme ve soğutma sistemleri branşında sektörün ihtiyaç duyduğu vasıflı işçi yetişiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, işçiişveren arasındaki vasıflı eleman sorununa açtığı istihdam branşlarıyla çözüm üretmeye devam ediyor. KOMEK bu kapsamdaki istihdam branşlarına şimdi de İiklimlendirme ve soğutma sistemlerini ekledi. Bu branşta yetişecek olan vatandaşlar, sektörün talep ettiği nitelikleri elde ederek, iklimlendirme alanında iş bulma şansına kavuşacak. Serdar Kurs Merkezi'nde devam eden kursa vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kursiyerler, branşlarıyla ilgili aldıkları teorik eğitimi pratik eğitimlerle hayata geçirme fırsatı yakalıyor.

Bu kapsamda kursiyerler uzman eğitmenlerinin gözetiminde klima üzerinde pratik eğitim yaptı. Arızalı klimayı söken ve arızayı tespit eden kursiyerler, aldıkları eğitimleri uygulayarak sorunu başarı ile giderdi.

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