Kartepe’de temizlik çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki temizlik hizmetlerine devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri 2019 yılında toplamda 779 cadde bin 141 sokakta süpürme işlemi yaptı. İlçe genelinde kurulan 14 pazarı da 870 defa temizleyerek vatandaşın hizmetine sundu. Kartepe’de yüzölçümü ve coğrafi yapısına rağmen 7 gün 24 saat aksamadan, kesintisiz hizmet sunulduğunu ifade eden Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin “Planlı bir sistem dahilinde çalışılınca işlerimiz düzenli olarak ilerliyor. Halkımızın çevre ve doğa bilinci artmaya devam ettirdikçe, temizlik daha da kolay olacak. En büyük temizlik kirletmemektir” dedi.

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