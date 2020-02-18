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Muzaffer Bıyık Darıcalı kadınlarla buluştu

İHA

Sırasöğütler Mahallesi Bilgi Evi’nde kadınlarla toplantıda bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kadınların evde oturmak yerine kendilerini geliştirmelerini istiyoruz” dedi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Bıyık son olarak Sırasöğütler Mahallesi Bilgi Evi’nde kadınlarla toplantıda buluştu. Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Muzaffer Bıyık’a eşi Havva Bıyık eşlik etti. Toplantıda Sırasöğütler Mahallesi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Sırasöğütler için birçok güzel projemiz var. Sırasöğütler bize her zaman sahip çıkan bir mahalle, burayı kalkındırmak için çalışıyoruz. Biz de Sırasöğütler’e gereken her türlü yatırımı yapacağız. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya her alanda projeyi hayata geçireceğiz” dedi.
Darıca’da kadınların kendini geliştirmesi için kurslar açtıklarını da ifade eden Bıyık, “Hedefimiz mutlu bir şehir inşa etmek. Mutluluğun da evde ailede başladığı anlayışıyla hareket ediyoruz. Kadın mutlu olursa aile de mutlu olur. Bu nedenle kadınların kendilerini daha fazla geliştirmelerini ailelerine katkı sunmalarını amaçlıyoruz. İnsan merkezli bir belediyecilik anlayışıyla kadınlara yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Bilgievlerimizi kadınlara açtık. Çocuğunu bilgievine getiren kadınların el beceri kurslarında kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. El emekleri göz nurları olan eserlerini satıp para kazanarak aile bütçelerine katkı sunmalarına olanak sağlayacak bir yapıyı da kuracağız” diye konuştu.
Sporla ile ilgili yapılan çalışmalardan da bahseden Bıyık, “Sırasöğütler Kapalı Spor Salonumuzun inşaatı bitti. Son düzenlemeler yapılıyor. Kadınların daha fazla spor yapabilmesi için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Sadece burası değil her mahalleden spor yapmak isteyen herkese kapımız açık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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