Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olacak Proje ile bölgede 28 milyonluk katkı sağlayacak Çiftçiler alım garantili ürünleri sadece işçilik yaparak üretecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olacak Proje ile bölgede 28 milyonluk katkı ...

İHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tıbbi aromatik bitki üreten çiftçiler için hayata geçirilecek alım garantili proje ile blge ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlanacak.

Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olacak Proje ile bölgede 28 milyonluk katkı sağlayacak Çiftçiler alım garantili ürünleri sadece işçilik yaparak üretecek

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tıbbi aromatik bitki üreten çiftçiler için hayata geçirilecek alım garantili proje ile blge ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eko turizm konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında hazırladığı “tıbbi ve aromatik bitkiler üretim teşviği” projesini hayata geçiriyor. Düzenlenen tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin detaylarını aktararak tanıtımını taptı. Basın açıklamasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Tarım Müdürü Kerim Mete, Büyükşehir Belediyesi İzmit Koordinatörü Abdullah Köktürk, il ve ilçe protokolü katıldı. Toplantıda Başkan Büyükakın projenin Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlayacağının altını çizdi.

"Bu, köyden kente göçü durdurur, belki de geri dönüşü teşvik eder”
Projeni hakkında bilgiler veren Büyükakın, “Tıbbi aromatik bitkiler, üretilmesi halinde ilaç endüstrisinde kullanılabiliyor. Tıbbi aromatik bitkilerle insanların belirli sağlık meselelerini çözmek ve sektörü oluşturmak mümkün. Bu bitkilerin ekilmesiyle örneğin buğday ektiğinizden daha fazla katma değer elde edebiliyorsunuz. Köylerdeki geliri arttırabilmek, çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırabilmek için tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi desteklemek istedik. Biz bunların ekimini teşvik edersek, o zaman gelir düzeyleri yükselir. Bu, köyden kente göçü durdurur, belki de geri dönüşü teşvik eder” dedi.

"Bin 200 dekarlık bir alanda projemiz başlayacak"
Projenin diğer belediyelere de örnek olabilecek bir proje olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Ülkemiz tıbbi aromatik bitki ihracatında dünyada 18. sırada. Tıbbi aromatik bitki ithalatında ise 39’uncu sırada. Bu rakamlara bakıldığında önümüzde ciddi bir fırsat ve şans var. Çok sayıda tıbbi aromatik bitki var ama bizim coğrafyamızın özelliklerine göre biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştirmeyi planlıyoruz. Kocaeli Üniversitemiz ile birlikte yaptığımız çalışmalar ile pilot bölgemizi Kandıra olarak belirledik. Sonraki süreçte proje diğer ilçelerde de devam edecek. Bin 200 dekarlık bir alanda projemiz başlayacak. Maksimum destekleme alanı 15 dekar olacak” diye konuştu.

Ürünlerin işlenmesi için 12 milyon TL’ye tesis kurulacak
Çiftçilere proje kapsamında birçok destekleme yapılacağını ifade eden Büyükakın, “Hedefimiz endüstriyel tesis kurmak. Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çiftçi Eğitim, Geliştirme ve Üretim Merkezi yapacağız. Bu merkez 80 dekarlık açık, 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Bunun yanı sıra bitkilerin yağlarının çıkarılması için de bir tesis kuracağız. Yağın çıkarılması için kuracağımız tesis 12 milyon TL’ye mal olacak. Türkiye’de bu çapta bir tesis yok. Bu tesis 120 ton tıbbi aromatik bitkiyi işleyebilecek ve yağını çıkarabilecek. Bu çok ciddi bir yatırım olacak. Tesisimiz hemen hal binasının yanı Salim Dervişoğlu Caddesi’nin arka tarafında olacak. Bu alanda ARGE çalışmaları olacak” şeklinde konuştu.

Tarlaları sürecek araçların alımında bile destek verilecek
Projenin çok yakın bir süre içerisinde başlayacağına dikkat çeken Başkan Büyükakın, “2020 Mart ayı itibariyle talepleri toplayacağız, Nisan’da talepler değerlendirilecek, mayıs ayında sözleşmeleri imzalayacağız ve fide dikimlerini gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize fideleri biz vereceğiz. Fide alımlarıyla ilgili süreci başlattık. Bitki maksimum kapasiteye 5 yılda ulaşılabiliyor. Tarlaların sürülmesi için gereken araçların alımında da çiftçilerimize destek olacağız. Biz başka bir hedef daha koyduk kendimize. Burada tıbbi aromatik bitkiler konusunda bir borsa kuracağız. Kocaeli, Tıbbi Aromatik Bitkiler Borsasının üssü olsun istiyoruz. Bunu İnşallah Kocaeli Ticaret Odası’yla birlikte yapacağız. Biz çiftçiye alma garantisiyle ürün ektireceğiz. Satışı Kocaeli Ticaret Odası ile birlikte organize edeceğiz. Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlanacak” ifadesini kullandı.

Proje Kocaeli'deki kurumları bir araya getirdi
Türkiye’ye örnek olacak proje için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Tıbbi Aromatik Bitki Komisyonu” kurulduğu belirtildi. Sekapark A.Ş Genel Müdürü Habip Aşı’nın başkanlığını yaptığı komisyonda, Muhtarlıklar Daire Başkanı Lütfi Etil, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Erhan Öztürk, Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Şefi Temel Fidan, Tarımsal Yapılar ve Sulama Şefi Kerem Çolak, Ziraat Mühendisi Ufuk Yükselmiş, Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşegül Çebi ve eczacı Mustafa Polat yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

100 bin TL’lik vurgun yaptılar, adliyeye böyle sevk edildiler Hırsızlık şüphelisi kadın adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER 100 bin TL’lik vurgun yaptılar, adliyeye böyle sevk ...
Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede
İzciliğin ruhu aşılanıyor
YEREL HABERLER İzciliğin ruhu aşılanıyor
Kartepe Belediyesi ADVENTURE 2020 fuarına katıldı
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi ADVENTURE 2020 fuarına katıldı
Muzaffer Bıyık Darıcalı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Muzaffer Bıyık Darıcalı kadınlarla buluştu
Kartepe’ye taziye ve kültür evi yapılacak
YEREL HABERLER Kartepe’ye taziye ve kültür evi yapılacak
Park halindeki araçların deposundaki akaryakıtlarını çalan şahıs tutuklandı Akaryakıt hırsızlarının depo olarak kullandığı şantiyede 600 litre mazot ele geçirildi Akaryakıt hırsızlarının kurduğu sistem dikkat çekti
YEREL HABERLER Park halindeki araçların deposundaki akaryakıtlarını ...
Kartepe’de temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe’de temizlik çalışmaları sürüyor
İstihdama çözüm KO-MEK branşlarında
YEREL HABERLER İstihdama çözüm KO-MEK branşlarında
İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi ...
7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 polise gözaltı
YEREL HABERLER 7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 ...
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
‘Komiserlik’ sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 FETÖ şüphelisi emniyet personeli gözaltına alındı
YEREL HABERLER ‘Komiserlik’ sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia ...
İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Kocaeli'de PKK/KCK şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli'de PKK/KCK şüphelileri adliyede
PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine katıldıkları iddia edilen 9 kişi adliyede
YEREL HABERLER PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine katıldıkları ...
Şampiyon kupasını Hürriyet’in elinden aldı
YEREL HABERLER Şampiyon kupasını Hürriyet’in elinden aldı
Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
İzmit'te iki fabrikanın bulunduğu alana iskele yapılacak
YEREL HABERLER İzmit'te iki fabrikanın bulunduğu alana iskele ...
Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor
İzmit´te fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER İzmit´te fuhuş operasyonu
Büyükşehir Kağıtspor play-off yolunda
YEREL HABERLER Büyükşehir Kağıtspor play-off yolunda

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X