Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştığı fabrikada işe gitmeyince işten çıkartılınca amirinin evini kurşunlayan şahıs ile beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Şahsın evi kurşunlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Şubat tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde M.A. ve eşi H.A. isimli çiftin yaşadığı sitenin önüne bir otomobille gelen 3 şahıstan biri, çiftin evine 4 el ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşunlar çiftin evinin camlarına ve duvarına isabet etti. Daha sonra şüpheliler otomobile binerek kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrasında M.A. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



İşten çıkartıldığı için amirinin evini kurşunladığı ortaya çıktı

Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemeler neticesinde çiftin evini kurşunlayan şahsın S.E.T., yanındakilerin ise F.H. ve H.E.Ç. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şahıslar dün Derince ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan S.E.T.’nin evini kurşunladığı M.A. ile aynı fabrikada çalıştığı öğrenildi. S.E.T.’nin evi işe gitmediği işten çıkarıldığı ve bundan amiri olan M.A.’yı sorumlu tuttuğu için evini kurşunladığını söylediği öğrenildi. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.



Olay anı kamerada

Öte yandan, şahsın çiftin evini kurşunlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda şahsın araçların arkasından eve defalarca ateş ettiği görülüyor.

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