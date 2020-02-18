Başiskele Belediyesi’nden iş garantili mesleki eğitim kursu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başiskele Belediyesi’nden iş garantili mesleki eğitim kursu

İHA

Başiskele Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan İstihdam Seferberliği’ne destek vermeye devam ediyor.
Başiskele Belediyesi, İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Başiskeleliler için Pastacılık Okulu açılması konusunda protokol imzaladı. Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkan Yasin Özlü, İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz ve Başiskele Halk Eğitim Müdürü Hasan Dalkıran katıldı.
Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bugün çok hayırlı bir iş olduğuna inandığımız bir işin protokol imzası için toplanmış bulunmaktayız. Göreve geldiğimizde Başiskele Belediyesi olarak İŞKUR ile birlikte Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezimizi kurduk. Bu merkezimiz vesilesiyle özel sektörle yaptığımız işbirliği sonucunda 200’den fazla Başiskeleli hemşehrimizi iş sahibi yaptık. Bu noktada emeği geçen başta özel sektör yetkilileri olmak üzere tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün yeni bir projemizi hayata geçiriyoruz. Bu projemiz istihdam garantili pastacılık kursumuz. Bu proje Pastacılar Odamız ile geliştirdiğimiz bir proje” dedi.
Pastacılık Okulu’na katılım gösteren kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 60 TL cep harçlığı verileceğini vurgulayan Başkan Yasin Özlü, “Biz kursiyerlerimizin eğitim aldığı süre içerisinde kendi ceplerinden herhangi bir para çıkmadan kurslara devam etmesini sağlayacağız. Kurslarını başarılı bir şekilde bitiren kursiyerlerimize yüzde 50 istihdam sözümüz var. Ama kursiyerlerimizin başarılı olması halinde bu oranın biraz daha artacağını düşünüyorum. İstihdam konusunda yeni bir aşamaya geçiyoruz. Mesleki kurslarla hemşehrilerimizin iş hayatına atılmalarına, meslek sahibi olmalarına veya aile ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede istihdama yönelik eğitim kurslarımızı çeşitlendireceğiz. Sanayi sektörü alanında da ileriki zamanlarda iş garantili kurslar açmayı hedefliyoruz. Bu projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ederiz’’ diye konuştu.
Özlü’nün konuşmasının ardından İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Pastacılık kursunun yüzde 50 istihdam garantili olacağını vurgulayan Ulvi Yılmaz ise, “Kursumuz 12 kişilik olacak. 94 gün ve 750 saatlik bir eğitim takvimimiz var. Kursiyerlerimize ayrıca eğitime devam ettikleri gün kadar 60 TL cep harçlığı verilecek. Yüzde 50 iş garantili bir kur olduğu için bu proje ile Başiskelemize, ilimize artı istihdam sağlayacağız. Bu projede emeği geçen başta Başkanımız Yasin Özlü üzere, Kocaeli Pastacılar Odası Başkanımıza, Başiskele Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından taraflar protokole imza atarak, hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşten çıkarılmasına neden olan amirinin evini kurşuna dizdi Eski amirinin evini kurşunlama anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İşten çıkarılmasına neden olan amirinin evini kurşuna ...
100 bin TL’lik vurgun yaptılar, adliyeye böyle sevk edildiler Hırsızlık şüphelisi kadın adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER 100 bin TL’lik vurgun yaptılar, adliyeye böyle sevk ...
Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede
İzciliğin ruhu aşılanıyor
YEREL HABERLER İzciliğin ruhu aşılanıyor
Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olacak Proje ile bölgede 28 milyonluk katkı sağlayacak Çiftçiler alım garantili ürünleri sadece işçilik yaparak üretecek
YEREL HABERLER Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin ...
Kartepe Belediyesi ADVENTURE 2020 fuarına katıldı
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi ADVENTURE 2020 fuarına katıldı
Muzaffer Bıyık Darıcalı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Muzaffer Bıyık Darıcalı kadınlarla buluştu
Kartepe’ye taziye ve kültür evi yapılacak
YEREL HABERLER Kartepe’ye taziye ve kültür evi yapılacak
Park halindeki araçların deposundaki akaryakıtlarını çalan şahıs tutuklandı Akaryakıt hırsızlarının depo olarak kullandığı şantiyede 600 litre mazot ele geçirildi Akaryakıt hırsızlarının kurduğu sistem dikkat çekti
YEREL HABERLER Park halindeki araçların deposundaki akaryakıtlarını ...
Kartepe’de temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe’de temizlik çalışmaları sürüyor
İstihdama çözüm KO-MEK branşlarında
YEREL HABERLER İstihdama çözüm KO-MEK branşlarında
İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi ...
7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 polise gözaltı
YEREL HABERLER 7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 ...
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
‘Komiserlik’ sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 FETÖ şüphelisi emniyet personeli gözaltına alındı
YEREL HABERLER ‘Komiserlik’ sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia ...
İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Kocaeli'de PKK/KCK şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli'de PKK/KCK şüphelileri adliyede
PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine katıldıkları iddia edilen 9 kişi adliyede
YEREL HABERLER PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine katıldıkları ...
Şampiyon kupasını Hürriyet’in elinden aldı
YEREL HABERLER Şampiyon kupasını Hürriyet’in elinden aldı
Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
İzmit'te iki fabrikanın bulunduğu alana iskele yapılacak
YEREL HABERLER İzmit'te iki fabrikanın bulunduğu alana iskele ...
Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X