Başiskele Belediyesi’nden iş garantili mesleki eğitim kursu

Başiskele Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan İstihdam Seferberliği’ne destek vermeye devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Başiskeleliler için Pastacılık Okulu açılması konusunda protokol imzaladı. Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkan Yasin Özlü, İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz ve Başiskele Halk Eğitim Müdürü Hasan Dalkıran katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bugün çok hayırlı bir iş olduğuna inandığımız bir işin protokol imzası için toplanmış bulunmaktayız. Göreve geldiğimizde Başiskele Belediyesi olarak İŞKUR ile birlikte Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezimizi kurduk. Bu merkezimiz vesilesiyle özel sektörle yaptığımız işbirliği sonucunda 200’den fazla Başiskeleli hemşehrimizi iş sahibi yaptık. Bu noktada emeği geçen başta özel sektör yetkilileri olmak üzere tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün yeni bir projemizi hayata geçiriyoruz. Bu projemiz istihdam garantili pastacılık kursumuz. Bu proje Pastacılar Odamız ile geliştirdiğimiz bir proje” dedi.

Pastacılık Okulu’na katılım gösteren kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 60 TL cep harçlığı verileceğini vurgulayan Başkan Yasin Özlü, “Biz kursiyerlerimizin eğitim aldığı süre içerisinde kendi ceplerinden herhangi bir para çıkmadan kurslara devam etmesini sağlayacağız. Kurslarını başarılı bir şekilde bitiren kursiyerlerimize yüzde 50 istihdam sözümüz var. Ama kursiyerlerimizin başarılı olması halinde bu oranın biraz daha artacağını düşünüyorum. İstihdam konusunda yeni bir aşamaya geçiyoruz. Mesleki kurslarla hemşehrilerimizin iş hayatına atılmalarına, meslek sahibi olmalarına veya aile ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede istihdama yönelik eğitim kurslarımızı çeşitlendireceğiz. Sanayi sektörü alanında da ileriki zamanlarda iş garantili kurslar açmayı hedefliyoruz. Bu projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ederiz’’ diye konuştu.

Özlü’nün konuşmasının ardından İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Pastacılık kursunun yüzde 50 istihdam garantili olacağını vurgulayan Ulvi Yılmaz ise, “Kursumuz 12 kişilik olacak. 94 gün ve 750 saatlik bir eğitim takvimimiz var. Kursiyerlerimize ayrıca eğitime devam ettikleri gün kadar 60 TL cep harçlığı verilecek. Yüzde 50 iş garantili bir kur olduğu için bu proje ile Başiskelemize, ilimize artı istihdam sağlayacağız. Bu projede emeği geçen başta Başkanımız Yasin Özlü üzere, Kocaeli Pastacılar Odası Başkanımıza, Başiskele Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar protokole imza atarak, hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

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