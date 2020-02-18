Park halinde kayan tır bariyerleri kırınca D130’u trafiğe kapattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Park halinde kayan tır bariyerleri kırınca D130’u trafiğe kapattı

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeyken bir anda hareket eden tır, D30 Karayolu'nda beton bariyerlere çarparak durabildi. Yolda araba olmaması faciayı önlerken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Park halinde kayan tır bariyerleri kırınca D130’u trafiğe kapattı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde park halindeyken bir anda hareket eden tır, D30 Karayolu’nda beton bariyerlere çarparak durabildi. Yolda araba olmaması faciayı önlerken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Halıdere Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Deniz isimli vatandaş, idaresindeki 41 GA 248 plakalı tır ile alışveriş yapmak için bir akaryakıt istasyonunun önünde durdurdu. Cemil Deniz’in alışveriş yapmak için markete girdiği sırada park halindeki tır, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı hareket etti. Kontrolsüzce ilerleyen tır D130 Karayolu’nda orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza sırasında yoldan geçen araç olmaması faciayı önlerken, kaza sebebi ile yolun her iki yönü de trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile tır yoldan kaldırılarak yarım saat trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gebze’nin yeni spor kompleksinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’nin yeni spor kompleksinde çalışmalar sürüyor
Kimsesiz çocuklara umut oldu
YEREL HABERLER Kimsesiz çocuklara umut oldu
Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunlayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunlayan ...
Evlerden 100 bin liralık eşya çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden 100 bin liralık eşya çalan 2 şüpheli ...
Devrilme riski taşıyan ağaç kesildi
YEREL HABERLER Devrilme riski taşıyan ağaç kesildi
Başiskele Belediyesi’nden iş garantili mesleki eğitim kursu
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden iş garantili mesleki eğitim ...
İşten çıkarılmasına neden olan amirinin evini kurşuna dizdi Eski amirinin evini kurşunlama anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İşten çıkarılmasına neden olan amirinin evini kurşuna ...
100 bin TL’lik vurgun yaptılar, adliyeye böyle sevk edildiler Hırsızlık şüphelisi kadın adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER 100 bin TL’lik vurgun yaptılar, adliyeye böyle sevk ...
Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli'de fuhuş şüphelisi 5 kişi adliyede
İzciliğin ruhu aşılanıyor
YEREL HABERLER İzciliğin ruhu aşılanıyor
Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olacak Proje ile bölgede 28 milyonluk katkı sağlayacak Çiftçiler alım garantili ürünleri sadece işçilik yaparak üretecek
YEREL HABERLER Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin ...
Kartepe Belediyesi ADVENTURE 2020 fuarına katıldı
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi ADVENTURE 2020 fuarına katıldı
Muzaffer Bıyık Darıcalı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Muzaffer Bıyık Darıcalı kadınlarla buluştu
Kartepe’ye taziye ve kültür evi yapılacak
YEREL HABERLER Kartepe’ye taziye ve kültür evi yapılacak
Park halindeki araçların deposundaki akaryakıtlarını çalan şahıs tutuklandı Akaryakıt hırsızlarının depo olarak kullandığı şantiyede 600 litre mazot ele geçirildi Akaryakıt hırsızlarının kurduğu sistem dikkat çekti
YEREL HABERLER Park halindeki araçların deposundaki akaryakıtlarını ...
Kartepe’de temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe’de temizlik çalışmaları sürüyor
İstihdama çözüm KO-MEK branşlarında
YEREL HABERLER İstihdama çözüm KO-MEK branşlarında
İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi ...
7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 polise gözaltı
YEREL HABERLER 7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 ...
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
‘Komiserlik’ sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 FETÖ şüphelisi emniyet personeli gözaltına alındı
YEREL HABERLER ‘Komiserlik’ sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia ...
İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi´ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza
Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Kocaeli'de PKK/KCK şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli'de PKK/KCK şüphelileri adliyede

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X