Gebze’nin yeni spor kompleksinde çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze ilçesinde inşa edilen spor kompleksinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediliyor. Spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebze halkına hizmet vermeye başlayacak olan spor salonu duvar imalatlarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, yüzme havuzu son kat kirişlerin çelik çatı için ankraj çubuklarını teste gönderdi. Spor salonunun üst kat betopan duvar imalatını tamamladı. Yapının ayrıca tüm mahallerinde kaba sıva imalatları biterken ıslak hacimler için seramik seçimi yapıldı. Yüzme havuzunda da bir hayli işleri ilerleten Büyükşehir ekipleri, bodrum kat kör kasa imalatlarını tamamladı.

Yüzme havuzunun bodrum kat duvarlarında kaba sıva işlerine devam eden ekipler, zemin kat duvar imalatlarını sürdürüyor.

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