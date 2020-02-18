Kontrolünü kaybettiği traktör çalılığa giren sürücü yaralandı

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılıklara giren traktörün sürücüsü Mustafa Erenkaya, son anda atlayarak hafif yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Hasaneyn Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Erenkaya'nın kullandığı 41 AEC 183 plakalı traktör, rampadan indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki çalılığa daldı. Erenkaya, araçtan atladı. Yaralanan Erenkaya, cep telefonu ile sağlık ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erenkaya, ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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