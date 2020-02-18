Kazada yaralanan taksici, kurtarılamadı

KOCAELİ'in Darıca ilçesinde, motosikletli trafik polisinin çarpması sonucu yaralanan taksi sürücüsü Kazım Çağlar (52), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Abdi İpekçi Mahallesi, İstasyon Caddesi´nde meydana geldi. Taksi şoförü Kazım Çağlar, mesaisinin bitmesinin ardından eve dönerken bir çuval kömür aldı. Kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Çağlar´a, trafik polisi A.M. motosikletle çarptı. Yaralanan Kazım Çağlar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yakınlarıyla sohbet ederek ameliyata alınan Kazım Çağlar, ameliyatın ardından yakınlarına iyi olduğunu söyledi. Kazım Çağlar dün akşam saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bugün, İstasyon Yeni Camii´nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kazım Çağlar´ın yakınları ve çok sayıda polis ile vatandaşlar katıldı. Kazım Çağlar´ın cenazesi Gebze Mezarlığı´nda toprağa verildi.
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