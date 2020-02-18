Kazada yaralanan taksici, kurtarılamadı

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KOCAELİ'in Darıca ilçesinde, motosikletli trafik polisinin çarpması sonucu yaralanan taksi sürücüsü Kazım Çağlar (52), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Abdi İpekçi Mahallesi, İstasyon Caddesi´nde meydana geldi. Taksi şoförü Kazım Çağlar, mesaisinin bitmesinin ardından eve dönerken bir çuval kömür aldı. Kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Çağlar´a, trafik polisi A.M. motosikletle çarptı. Yaralanan Kazım Çağlar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yakınlarıyla sohbet ederek ameliyata alınan Kazım Çağlar, ameliyatın ardından yakınlarına iyi olduğunu söyledi. Kazım Çağlar dün akşam saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bugün, İstasyon Yeni Camii´nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kazım Çağlar´ın yakınları ve çok sayıda polis ile vatandaşlar katıldı. Kazım Çağlar´ın cenazesi Gebze Mezarlığı´nda toprağa verildi.



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