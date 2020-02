Depremde bacaklarını kaybeden Ufuk´un hedefi Kilimanjaro Dağı´na tırmanmak 

KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalıp, iki bacağını kaybeden, spor ile hayata tutunarak dünya serbest dalış rekoru kıran Ufuk Koçak (43), tüm engelli bireylerin sesi olmak için Kilimanjaro Dağı´na tırmanmak istediğini söyledi.

Gölcük'te, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depreme, oturduğu Güven Apartmanı´nda yakalanan Ufuk Koçak, enkaz altında kaldı. Binanın enkazından 3 gün sonra kurtarılan Koçak´ın her iki bacağı da kesildi. Gördüğü tedavinin ardından Koçak, spor ile yeniden hayata tutundu. Tekerlekli sandalyeyle basketbol ve tenis oynayan, doğa sporları yapan Ufuk Koçak, ayrıca aldığı dalış eğitiminin ardından değişken ağırlık dünya serbest dalış rekorunu kırdı. Engellilerle birlikte sörf yapmasını sağlayacak tandem sörf tahtaları tasarlayıp, kendisi gibi engelli bireylere eğitim verdi. Ufuk Koçak ayrıca 'Sınırsız' isimli bir de kitap yazdı.

Sosyal yaşantısına döndükten sonra, iki bacağı da kesilmesine rağmen umudunu kaybetmeden yaşamına devam ettiğini ve çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Koçak, kendi gibi engelli bireylere yardımcı olmak için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan `Kim Milyoner Olmak İster´ adlı yarışmaya katılan Koçak, yarışmadan 7 bin 500 lira para ödülüyle ayrıldı. Yarışmaya katılmasının asıl amacının engelli bireyler için sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekmek olduğunu ifade eden Koçak, engelli bireylerin sesi olabildiği için son derece mutlu olduğunu ifade etti.

'PES ETMEYECEĞİME İNANDIM'

Enkaz altından çıktıktan sonra çok zorlu bir süreç geçirdiğini ve yeniden normal yaşantısına dönmek için çok çaba gösterdiğini söyleyen Ufuk Koçak, "17 Ağustos 1999 depremi bizim ülkemiz için bir kırılma noktası oldu. O fay kırığı yaşadığımız ya da planladığımız bütün değerlerin hepsinin ortasından geçti. Birçok insanı etkilediği gibi tabii ki bu deprem beni de etkiledi. Depremde ben 3 gün boyunca enkaz altında kaldım. 3 gün sonra enkazdan çıktığım zaman 22 yaşındaydım ve ne yapacağımı bilmiyordum. Enkaz altından geç çıktığım için iki bacağım kesilmişti. Ben de her şeye rağmen hayat devam ediyorsa yaşamak zorundasın dedim ama bunu nasıl yapacağım, nasıl bir yol izleyeceğimle ilgili bir fikrim yoktu. Yaşadığımız topraklar her zaman hep zorluklarla mücadele eden bir gelenekten geliyor. Anadolu´nun tamamında böyle bir gelenek vardır ve bende o direnen asla pes etmeyen bir neslin torunu olarak asla böyle bir şeyin karşısında pes etmeyeceğime inandım. Tabii ki ilk başta 22 yaşında yeniden yürümeyi öğrendim daha sonra yürümeyi başardıysam yeniden dağlara çıkabilirim yeniden kayaya tırmanabilirim ve yeniden hayatın içerisine karışabilirim diye yola çıktım ve bunların hepsinde başarılı oldum." dedi.

'SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ FİNANSE ETMEK İSTİYORUM'

Yarışmadan elde ettiği geliri kendisi gibi engelli bireyler adına yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinde kullanacağını ifade eden Koçak şunları söyledi:

"Kim Milyoner Olmak İster adlı programda yarıştım. Gerçekten Kenan Bey çok mütevazı bir insan ve bana yarışma öncesinde ve sonrasında çok yardımcı oldu. Genel ulaşım açısından büyük kolaylık sağladılar. Yarışmadaki ilk hedefim mutlaka ve mutlaka engellenen kardeşlerimle ilgili bir farkındalık yaratmaktı. Engelli bireylere fırsat eşitliği sağlandığı zaman neler yapılabileceklerini anlatmak istedim. İkinci derdim de oradan kazanacağım gelirle sosyal sorumluluk projelerimi finanse edebilmek gibi bir arzum vardı. İstediğimiz kadar yüksek rakamlara ulaşamadık ama gerçekten orada olmak, orada yarışmak, o atmosferi solumak benim için bambaşka bir deneyimdi."

'SOSYAL MEDYADAN ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM'

Yarışmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya üzerinden yüzlerce mesaj aldığını belirten Koçak, "Yarışma yayınlandıktan sonra sosyal medya üzerinden çok güzel tepkiler aldım. İnsanların negatif olan bir şeyine bakmadan pozitif taraftan bakmalarına neden oldum. En çok gelen mesajlardan biri `Ben kendimi sorguladım´ ya da `Ne kadar küçük şeyleri dert ediniyormuşuz´ diyenler oldu. İnsanlara umut olabildiysem ve engellenen kardeşlerimin sesine ses olabildiysem bence bu yarışma amacına varmıştır." ifadelerini kullandı.

'AFRİKA´NIN ÇATISI KİLİMANJARO´YA TIRMANMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Fırsat eşitliği sağlandığı zaman engelli bireylerin de her şeyi başarabileceğini söyleyen Koçak, "Ağustos ayında Kilimanjaro´ya çıkmayı planlıyorum, orayla ilgili bir dosya hazırlıyoruz. Eğer onunla ilgili bir sponsorluk yakalayabilirsek dünyanın en büyük sessiz azınlığı olan engellenen insanlar yani dünya genelindeki yaklaşık 1 milyar bireyin sesini duyurmak istiyorum. Ülkemden tekrar çıkıp dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan engellenen insanların da sesi olmak için böyle bir projeyi gerçekleştireceğim. Yarışmaya katılırken Türkiye´deki 8 milyon engelli kardeşim için oradaydım, onları temsilen orada bulundum şimdi de yapacağım projede de dünya genelinde olan 1 milyar engelli bireyin sesi olmak için Kilimanjaro´ya tırmanmayı düşünüyorum." dedi.



