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Başkan Büyükakın, minik öğrencinin çevre sorularını yanıtladı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4. sınıf öğrencisi Hatice Duru Yeğin ile çevre başlığında bir söyleşi yaptı.

Başkan Büyükakın, minik öğrencinin çevre sorularını yanıtladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4. sınıf öğrencisi Hatice Duru Yeğin ile çevre başlığında bir söyleşi yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, dördüncü sınıf öğrencisi Hatice Duru Yeğin’in çevre konulu ödevi için bir söyleşi yaptı. Çevre üzerine sorular soran Hatice Duru’ya bu hassasiyetinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Gelecek kuşakların daha güzel bir dünyada yaşaması için tüm devlet kurumlarımızla birlikte denetimlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Çocuklarımız masmavi gökyüzünü, bereketli toprakları ve yemyeşil ormanları hak ediyor. Bunun için büyük titizlikle çalışıyoruz” dedi.
Dördüncü sınıf öğrencisi Hatice Duru Yeğin ile doğanın ve tabiatın korunması üzerine söyleşi yapan Başkan Büyükakın, “Gelecek güzel günleri, çocuklarımızla birlikte inşa edeceğiz. Üretim şehri olan Kocaeli’deki fabrikaların denetlenmesinden denizlerimizin korunmasına kadar birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Yoğun bir üretimin gerçekleştiği şehrimizde bu denetimler yapılmasaydı bu kentte bizler nefes alamazdık. Kocaeli Valiliğimizdeki Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemizin birimleri bu noktada birlikte hareket ederek halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışıyor” şeklinde konuştu.
Kocaeli Çevre İl Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurumların görev ve yetkileri konusunda dördüncü Yeğin’e bilgi veren Büyükakın, “Çevre denetimleri İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere müsaade etmiyor. 7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışan ekiplerimiz gelen her ihbarları da hızlı bir şekilde değerlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, denetim sırasında Körfez ilçesinde bir limanda bulunan gemiye yanaştı. Ekiplerimiz, limanda bağlı bulunan geminin İzmit Körfezi’ne kirli balast döktüğünü tespit etti ve Panama bandıralı ‘BISKRA’ adlı gemiye 635 bin 614 TL para cezası kesti” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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