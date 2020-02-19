Otomobil tır ile çarpıştı: 2 yaralı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araç içindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Körfez D100 karayolu, İstanbul istikameti yanyol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D100 yan yol Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan A.H. idaresindeki 41 ACU 461 plakalı hafif ticari araç, C.Ş. idaresindeki 10 TD 420 plakalı trı ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü A.H. ve yanında bulunan T.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Derine Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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