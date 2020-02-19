Çayırovalı öğrenciler üniversiteye gençlik merkezinde hazırlanıyor

Eğitime önem veren Çayırova Belediyesi, lise son sınıf ve mezun olan öğrencileri gençlik merkezinde üniversite sınavlılarına hazırlıyor.

“Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz” sloganı ile eğitime destek veren Çayırova Belediyesi, ilçenin eğitimde başarı grafiğini daha yükseltmek adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Belediye Gençlik Merkezinde 11 ve 12. sınıflar ile liseden mezun olan 260 öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu veriliyor. Hafta içi ve hafta sonu devam eden üniversite sınavlarına hazırlık kursunda Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Coğrafya ve İngilizce derslerinin yanı sıra moral, motivasyon eğitimi ve rehberlik hizmetleri de veriliyor.

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