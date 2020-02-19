İzmit’te çocuklar felsefe ile tanışacak

İzmit Belediyesinin İzmit’in İzleri etkinlikleri kapsamında Saatçi Ali Efendi Konağında çocuklara yönelik felsefe atölyesi düzenleyecek.

İzmit Belediyesinin İzmit’in İzleri etkinleri kapsamında Saatçi Ali Efendi Konağında çocuklar için Felsefe atölyesi gerçekleştirilecek. 9 yaş ve üzeri çocuklar için 22 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’de düzenlenecek atölyede Derya Cumbur, çocuklar ile masallar üzerinden soyut kavramları tartışarak fikir üretmelerine olanak sağlayacak. Çocuklar soyut kavramların hayattaki karşılıkları üzerine kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar.

İzmit’in İzleri etkinlikleri kapsamında daha sonra Naif Bey ve yaveri Gökhan Yılmazer, 22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da izleyicileriyle buluşacak. Yetişkinler için olan gösteride Naif Bey isimli bir çorabın kukla olarak yaşamına devam etmesinin kahkaha dolu hikâyesi anlatılıyor. Katılımın ücretsiz ve sınırlı olduğu etkinliklere katılmak için İzmit Belediyesi’nden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

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