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İnternet reklamından telefon almak istedi kargoyla solüsyon geldi 5 bin TL’lik cep telefonu 199 ...

İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendilerini hava yolu şirketi kayıp bürosu olarak tanıtan şahıslardan yaklaşık 5 bin TL değerindeki cep telefonu 199 TL sipariş eden Elif Soylu isimli vatandaşa, kargoyla solüsyon gönderildi. Yakınlarının "Dolandırılırsın" uyarılarına kulak asmayan Soylu, kargo gelince dolandırıldığını anladı.

İnternet reklamından telefon almak istedi kargoyla solüsyon geldi 5 bin TL’lik cep telefonu 199 TL’ye almak istedi, gelen kargo ile şok yaşadı "Dolandırılırsın" uyarılarını dinlemeyince dolandırıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kendilerini hava yolu şirketi kayıp bürosu olarak tanıtan şahıslardan yaklaşık 5 bin TL değerindeki cep telefonu 199 TL sipariş eden Elif Soylu isimli vatandaşa, kargoyla solüsyon gönderildi. Yakınlarının "Dolandırılırsın" uyarılarına kulak asmayan Soylu, kargo gelince dolandırıldığını anladı.

Kocaeli’nin Derine ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Elif Soylu, babasının cep telefonuna gelen bir kampanya mesajını gördü. Piyasa fiyatı 5 bin TL olan cep telefonunun 199 TL’ye hava yolu şirketi kayıp bürosu tarafından satışa çıkarıldığının ifade edildiği mesajı gören Soylu, durumu eşi ve yakınları ile paylaştı. Durumu öğrenen Elif Soylu’nun eşi Mahmut Soylu, cep telefonunun fiyatını duyunca eşini cep telefonunu alması için ikna etti. Soylu çiftinin çevresindeki insanlar ise mesajı gönderen kişilerin dolandırıcı olabileceğini söyledi. Uyarıları dikkate almayan Elif Soylu, cep telefonuna gelen mesaj içerisinde bulunan internet adresine tıkladı. Açılan sayfada Elif Soylu’dan 199 TL’ye 5 bin TL değerindeki cep telefonu satın alabilmesi için bir form doldurulması istenildi. Formu doldurduktan kısa bir süre sonra Elif Soylu’yu telefonla arayan bir kadın, cep telefonu siparişini onaylandığını söyledi.

Kutudan çıkanı görünce büyük şok yaşadı
14 Şubat tarihinde Elif Soylu, kargo şubesinden aranan Soylu, gelen kargosunu alması için şubeye çağrıldı. Yenikent'te kargo şubesine giden Elif Soylu, gelen paketi alarak 199 TL para ödedi. Daha sonra gelen paketin içerisini açan Soylu, kutu içerisinde temizleyici misel solüsyon ve bir bitki olduğunu gördü. Cep telefonu beklerken kutudan çıkanlar karşısında giden Elif Soylu büyük şok yaşadı. Daha sonra ürünü iadede etmek isteyen Soylu, paketi açtığı için ürünün kargo firması tarafından geri alınamayacağını öğrendi. Firma yetkililerinin kendisine ulaştığı telefon numarasını arayan Soylu’ya şahıslar ürünü teslim edebileceğini ve bu durumla ilgili kendisini daha sonra arayacaklarını söyledi. Şahısların daha sonra kendisini aramaması üzerine tekrardan aynı telefon numarasını arayan Soylu, şahıslarının cep telefonunun numarasını engellediğini fark etti. Konuyla ilgili Tüketici Mahkemesi’ne giderek şikayetçi olduğunu söyleyen soylu, başka insanların dolandırılmasını önlemek için hukuki haklarını arayacağını kaydetti.

“Biz dolandırıldık, başka insanlar mağdur olmasın”
Yaşanan süreci anlatan Elif Soylu, “Babam beni arayarak bir cep telefonuna bir mesaj geldiğini söyledi. Ben de gelen mesajı bana göndermesini söyledim. Gelen mesajı okuduğumda ‘Kayıp Eşya Bürosu cep telefonları 199 TL’den satışa çıkarttı’ yazıyordu. Mesajın altında da internet sayfasına yönlendiren bir link vardı. Ben o linke tıkladığım zaman bir video açıldı. O videoda da Kayıp Eşya Bürosu tanıtılıyordu. Altta da bir form vardı. Formda isim, soy isim ve adres bilgileri soruluyordu. Ben o formu doldurdum. Formu doldurduktan sonra beni aradılar ve ‘Siparişinizi onaylıyor musunuz’ diye sordular. Ben de onayladığımı söyledim ve ayrıca mağdur olma durumumda ne yapacağımızı ve kiminle muhatap olacağımızı söylediğimde, ‘Kutu içerisine 15 günlük bir iade faturası koyuyoruz’ dediler. Ama kutu içerisinde öyle bir şey yoktu. Kutu içerisinde telefon yerine çıkan ürünler bunlardı. Biz dolandırıldık, başka insanlar mağdur olmasın. Bu bizim için 200 TL olabilir ama daha sonra Türkiye’de 20 bin TL olabilir” dedi.

“Ağabeyim beni uyardı, ‘Elif bu bir dolandırıcılık, inanma’ dedi”
Konuyla ilgili şahıslardan şikayetçi olduklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Elif Soylu, çevresindeki insanların uyarılarını dikkate almadıkları için pişman olduklarını belirterek, “Ben iade etmek için beni aradıkları telefon numarasını aradım. O numaraya ulaşılmadı. Daha sonra beni aradılar. Ürünü iade alacaklarını ve 3 dakika sonra beni arayacaklarını söylediler. Ama 1 gün geçmesine rağmen hala aramadılar. Benim numaramı da engelli listesine aramışlar. Aradığımda açılmıyor. Ben bu konuyu ağabeyimle de konuştum. Ona durumu anlatınca o da sipariş vermek istedi. Ağabeyim onlarla görüştüğünde, ‘bana bir firma ismi verin’ diye sorduğunda telefonu kapatmışlar. Ağabeyim beni de uyardı, ‘Elif bu bir dolandırıcılık, inanma’ dedi. Biz biraz da 199 TL fiyatın cazip olmasına inandık. En çok da Kayıp Eşyalar Bürosu adına olduğu için inandık. Kutuyu açtık hüsrana uğradık” diye konuştu.

“Aslında eşimi telefonu alması için ben ikna ettim”
Eşinin durumu kendisine anlattığında fiyatın uygun olduğunu düşündüğünü ve Elif Soylu’yu telefonu alması için ikna ettiğini belirten Mahmut Soylu, “Aslında eşimi telefonu alması için ben ikna ettim. Daha önce de böyle bir uygulamanın olduğu haber kanallarında yayınlanmıştı. Biz en çok ona inandık. Bizim giden 200 TL’miz oldu. Başkaları kanmasın diye biz de haklarımızı arıyoruz. Türkiye’de adalet var, kimse kimseyi kandırmasın istiyoruz. Giden bizim paramız oldu ama 200 lira veren binlerce insan olursa bu para çok büyük olabilir. Onun için biz de hakkımızı aramak için bu yola başvurduk” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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