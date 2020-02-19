Gebze’nin cadde ve sokakları her gün temizleniyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze’nin cadde ve sokaklarında temizlik çalışmalarını aksatmadan yürütüyor.

Günün ilk saatlerinden günün sonuna kadar hummalı bir şekilde temizlik çalışmaları yürüten ekipler Gebzelilerin daha hijyenik ve sağlıklı bir kentte yaşaması için çalışıyor. Çöp konteynırlarının düzenli olarak boşaltımını sağlayan ekipler, çöplerin birikerek çevreye kötü koku ve mikrop yayılmasının önüne geçiliyor. Temizlik İşleri müdürlüğü yetkilileri Gebze’yi daha yaşanılabilir ve temiz bir kent yapmak için çalışmaların aralıksız süreceği bilgisini verdi.

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