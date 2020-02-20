Kocaeli'de yapılan uygulamalar suç oranlarını azalttı Son bir yılda 7 bin 5 aranan şahıs yakalandı 510 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaeli'de yapılan uygulamalar suç oranlarını azalttı Son bir yılda 7 bin 5 aranan şahıs ...

İHA

Ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya gelen Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yapılan uygulama ve denetimlerle Kocaeli'de suç oranlarının büyük oranda azaldığını söyledi.

Kocaeli'de yapılan uygulamalar suç oranlarını azalttı Son bir yılda 7 bin 5 aranan şahıs yakalandı 510 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya gelen Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yapılan uygulama ve denetimlerle Kocaeli'de suç oranlarının büyük oranda azaldığını söyledi.

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit Polis Evinde düzenlenen kahvaltıda yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. Birliktelikte Kocaeli’de Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tipioğlu, “2019 yılı içerisinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzün çalışmaları kapsamında 'Mesajımız var', 'Minik yürekler güvende', 'Biz kocaman bir aileyiz', Yalnız değilsin' Projeleri yapıldı. Bin 461 eğitim kurumu, iş yeri ve çeşitli kurumkuruluş ziyaret edilerek 20 bin 775 kişiye çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. 2020 yılında 'Ben sen yok biz varız', Madde bağımlılığına hayır', Minik yürekler güvende', 'Sessiz kalma', 'Silahlı sevince hayır ve 'Çare'” Projeleri hayata geçirildi. Yine 2020 yılı içerisinde 351 eğitim kurumu, iş yeri ve çeşitli kurumkuruluş ziyaret edilerek 5 bin 606 kişiye çeşitli konularda bilgilendirme amaçlı sunum yapıldı” dedi.

“Sıfır tolerans politikası ile çalışıyoruz”
“Aile içi ve Kadına Şiddet” konusuna da değinen Tipioğlu, ‘Bu konuyla ilgili olarak “sıfır tolerans” politikası ile çalıştığımızı belirtmek isterim. İlimizde bulunan toplam 22 Polis merkezi amirliğinde görev yapan 693 personele eğitim verdik. Mağdur vatandaşlarımızın ilk müracaat noktası olan polis merkezi amirliklerindeki personelin tamamı bu eğitimi almış oldu. 31 Aralık 2020 tarihine kadar ise Emniyet Müdürlüğümüz kadrosundaki tüm personelimize bu eğitimler verilecektir. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerimizde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri kurularak faaliyete geçirildi” diye konuştu.

“Ölümlü kazalarda yüksek oranda azalma var”
Trafik konusunda yapılan çalışmaların sonuçlarını paylaşan Tipioğlu, “20182019 yılları trafik ekiplerimizin kontrol ettiği araç sayısı yüzde 60 oranında arttı. Bunun sonucu olarak ise ölümlü trafik kazaları yüzde 21 oranında azaldı. 1 Ocak 15 Şubat 2019 ve 2020 tarihleri arasında olan 45 günlük sürede ise trafik ekiplerimizin kontrol ettiği araç sayısı yüzde 104 oranında artarken, bunun sonucu olarak ise ölümlü trafik kazalarında çok yüksek oranda azalma meydana geldi” şeklinde konuştu.

510 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Narkotik suçlarla mücadele kapsamında kararlı olduklarını belirten Tipioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “20182019 yıllarının kıyaslamasında müdahale edilen olay sayısında yüzde 6 ve yakalanan şahıs sayısında ise yüzde 13’lük bir artış görüldü. 2019 yılında 404 kg eroin, 57 kg esrar, 3 kg Bonzai, yaklaşık 30 bin adet uyuşturucu hap, 25 kg kokain, 21 kg Afyon sakızı ve bin 880 adet sentetik ecza hapı yakalandı. 1 Ocak 15 Şubat 2020 tarihleri arasında olan 45 günlük sürede ise müdahale edilen olay sayısında yüzde 48.5 ve yakalanan şahıs sayısında yüzde 41 artış görüldü. Bu rakamlar bizim uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı tutumumuzun bir göstergesidir.”

Hırsızlık olaylarında büyük düşüş
“Vatandaşlarımızın en çok etkilendiği ve mağdur olduğu hırsızlık temelli mal varlığına karşı işlenen 10 önemli suçta ise 25 oranında düşüş meydana geldi. evden hırsızlık yüzde 26, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 19, yankesicilik yüzde 39, motosiklet hırsızlığı yüzde 42 ve oto hırsızlığı yüzde 38 oranında düştü. 1 Ocak 15 Şubat 2020 tarihleri arasında olan 45 günlük sürede ise hırsızlık temelli mal varlığına karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 53 oranında düşüş meydana geldi. Evden hırsızlık yüzde 60, açıktan hırsızlık yüzde 40, bisiklet hırsızlığı yüzde 22, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 28, kapkaç yüzde 100, yankesicilik yüzde 88, motosiklet hırsızlığı yüzde 51, gasp yüzde 59, otodan hırsızlık yüzde 68 ve oto hırsızlığı yüzde 32 oranında düştü. Suç rakamlarındaki ciddi düşüşün sebebi polisimizin alan hâkimiyetini arttırmasıdır.

7 bin 5 aranan şahıs yakalandı
“Ayrıca 2019 yılında 11 ayrı Planlı Aranan Şahıslar Operasyonu gerçekleştirilirken ve sadece bu operasyonlarda 565 kişi yakalandı. 2019 yılında planlı toplam 32 bin 176 uygulama gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda 2 milyon 154 bin 836 şahıs kontrol edildi. 7 bin 5 aranan şahıs yakalandı. Adli ve idari olarak ise 4 bin işlem yapıldı. 1 Ocak15 Şubat 2020 tarihleri arası 45 günlük sürede ise 10 bin 297 uygulama gerçekleştirildi. 864 bin 777 şahıs kontrol edildi. Halkımızın huzurunu bozan, şehrimizin güven ortamını tehdit eden tüm suçlularla ve devletimizin varlığına tehdit oluşturan FETÖ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Belediyesi edebiyatseverleri, öykülerle buluşturdu
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi edebiyatseverleri, öykülerle ...
Gölcük’te 22 metrelik alternatif yol asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Gölcük’te 22 metrelik alternatif yol asfaltlanıyor
Körfez’de temizlik çalışmaları 24 saat sürüyor
YEREL HABERLER Körfez’de temizlik çalışmaları 24 saat sürüyor
Başkan Şayir’den emekli olan belediye personeline vefa yemeği
YEREL HABERLER Başkan Şayir’den emekli olan belediye personeline ...
Kartepe’de 40 bin ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Kartepe’de 40 bin ton çöp toplandı
Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı
YEREL HABERLER Çuvaldan 2 uzun namlulu silah çıktı
Başkan Kocaman gönül bağı mağazası’nda
YEREL HABERLER Başkan Kocaman gönül bağı mağazası’nda
Kağıtsporlu okçular madalya için yola çıktı
YEREL HABERLER Kağıtsporlu okçular madalya için yola çıktı
İzmit Belediyesi’nden yangın mağduru aileye yardım eli
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden yangın mağduru aileye yardım ...
Başkan Büyükakın’a sevgi seli
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın’a sevgi seli
Engelsiz Taksi, ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER Engelsiz Taksi, ihtiyaç sahiplerinin yanında
İzmit'te boş binada bulunan tüfekler polisi alarma geçirdi Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER İzmit'te boş binada bulunan tüfekler polisi alarma ...
Dr. Arsoy: Menenjit aşısını yaptırmamak ölümcül bir hata Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Efnan Melek Arsoy: “Menenjit hastalığının en sık nedeni enfeksiyon“
YEREL HABERLER Dr. Arsoy: Menenjit aşısını yaptırmamak ölümcül bir ...
(Özel) Kuruma tehlikesi yaşayan barajın su seviyesi yüzde 86'ya çıktı Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 86'ya yükseldi Su seviyesi yükselen Yuvacık Barajı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Kuruma tehlikesi yaşayan barajın su seviyesi ...
Bekçiler, ATM'ye aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Bekçiler, ATM'ye aparat yerleştiren 2 kişiyi yakaladı
İnternette eskort kadın ararken dolandırıldılar
YEREL HABERLER İnternette eskort kadın ararken dolandırıldılar
ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı ATM'ye kopyalama düzeneği yerleştirirken bekçilere yakalandılar
YEREL HABERLER ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı ATM'ye ...
Gebze’nin cadde ve sokakları her gün temizleniyor
YEREL HABERLER Gebze’nin cadde ve sokakları her gün temizleniyor
70 yaşında okuma yazma öğrendi
YEREL HABERLER 70 yaşında okuma yazma öğrendi
Çayırova Belediyesi masa tenisi turnuvası başladı
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi masa tenisi turnuvası başladı
İnternet reklamından telefon almak istedi kargoyla solüsyon geldi 5 bin TL’lik cep telefonu 199 TL’ye almak istedi, gelen kargo ile şok yaşadı "Dolandırılırsın" uyarılarını dinlemeyince dolandırıldı
YEREL HABERLER İnternet reklamından telefon almak istedi kargoyla ...
İzmit’te çocuklar felsefe ile tanışacak
YEREL HABERLER İzmit’te çocuklar felsefe ile tanışacak
Çayırovalı öğrenciler üniversiteye gençlik merkezinde hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çayırovalı öğrenciler üniversiteye gençlik merkezinde ...
Darıca Belediyesi’nde Muay Thai branşında eğitimler başladı
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nde Muay Thai branşında eğitimler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X