Çayırova'da tel kırma ve dikiş kursu devam ediyor

Çayırova Belediyesi’nin meslek edindirme kurslarından olan tel kırma ve dikiş kursu devam ediyor.

Çayırova Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirdiği tel kırma kursu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde devam ediyor. Çeşitli yörelere ait el sanatı kursunda kursiyerler haftanın 5 günü 8 saat eğitim alıyor. 80 bayanın eğitim aldığı tel kırma kursunda unutulmaya yüz tutmuş el sanatları hünerli ellerde yaşatılıyor. Üç gün Necmettin Erbakan ve iki gün de Türkan Göktürk Bilgi evinde gerçekleşen eğitimlere katılan bayanlar, kişisel becerilerini geliştirmenin yanında kendi aralarında düzenledikleri aktivelerle daha fazla sosyal yaşamın içinde yer alıyor.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine açılan dikiş kursuna 90 kişi katılıyor.140 gün sürecek kursta iş güvenliğinin yanında makine ile uygulamalı eğitim alan kursiyerler meslek sahibi olacak.

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