'Ateş' ve 'Sıtma' uyuşturucuya geçit vermiyor

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 'Ateş' ve 'Sıtma' isimli narkotik köpekleri de önemli rol oynuyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 20 Ocak20 Şubat tarihleri arasında düzenlediği 15 ayrı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 kilo 763 gram metamfetamin, 2 kilo 34 gram bonzai, 617 sentetik hap, 33 gram esrar, 22 gram kenevir tohumu, 8 kenevir, 43 tabanca mermisi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığa bünyesinde yeni göreve başlayan 'Ateş' ve 'Sıtma' operasyonların başarılı olmasına büyük katkı sağlıyor. Hassas burunlu köpekler özellikle araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucuların saklandığı zulaları kısa sürede buluyor.



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