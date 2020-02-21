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Başkan Büyükakın, ‘’Sevdamız Kocaeli diyerek çalışıyoruz’’

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Dernekler Platformu Dönem Başkanı Sevcan Tamer, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz ve yönetimleriyle bir araya geldi.

Başkan Büyükakın, ‘’Sevdamız Kocaeli diyerek çalışıyoruz’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Dernekler Platformu Dönem Başkanı Sevcan Tamer, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz ve yönetimleriyle bir araya geldi.
Her fırsatta vatandaşlarla buluşan, cadde ve sokakta halkın taleplerine cevap vermeye çalışan Başkan Büyükakın, diğer bir taraftan da sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişi yapmayı sürdürüyor. Kocaeli’deki tarıma destekten hayvancılığa, gençlik projelerinden eğitime, kadın sağlığından sosyal sorumluluk projelerine kadar bir ok adımı attıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Sevdamız Kocaeli diyerek çalışıyoruz. Yüreğimiz şehrimiz için çarpıyor. Sosyal belediyeciliğe çok önem veriyor, kırsal kalkınma için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.
“Kandıra ilçemize önemli bir katkı sunmuş olacağız”
Kocaeli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz ile yönetimleriyle kırsal kalkınma projeleri üzerine istişareler yapan Başkan Büyükakın, Türkiye’ye örnek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Projesinin detaylarını konuk mühendislere aktardı. “Kandıra ekonomisine ve çiftçisine çok önemli bir katkı sunacağız” ifadelerini sarf eden Başkan Büyükakın, “Çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırabilmek için tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesini destekleyeceğiz. Çok önemli bir yatırımı yaparak kentimize ve Kandıra ilçemize önemli bir katkıyı sunmuş olacağız” diye konuştu.
Yılmaz, “Atılacak her adımda sorumluluk almaya hazırız”
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz ise görüşmede, tarımsal arazilerin korunması ve toplulaştırılması üzerine görüşlerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler yürütmek arzusunda olduklarını da belirten Yılmaz, Kocaeli’deki tarımının geliştirilmesine dönük atılacak her adımda sorumluluk almaya hazır olduklarını da söyledi. Ekoturizm, Permakültür, modern topraksız tarım ve sera projeleri hakkında önerilerini ifade eden Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Başkan Büyükakın tarafından açıklanan tıbbi ve aromatik bitkiler üretim projesini yürekten desteklediklerini de sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı “Tıbbi ve aromatik bitkiler üretim projesi” için tebrik eden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz, “Bu projenin hayata geçecek olmasından dolayı oda olarak çok mutluyuz. Tahir başkanımızı ve ekibini kutluyorum” dedi.
“Derneklerimizin kıymetli yöneticilerini kutluyorum”
Kocaeli Dernekler Platformu Dönem Başkanı ve aynı zamanda İzmit Düşkün ve Yaşlıları Koruma Derneği Başkanlığını yapan Sevcan Tamer ile beraberindeki heyeti de makamında konuk eden Başkan Büyükakın, “Halkımız ile sivil toplum kuruluşları arasında kurulan ve kurulacak güzel birlikteliklerin kentimiz için büyük bir kazanım olduğuna inanıyorum. Platformun, devletin ve yerel yönetimlerin idarecilerine fikirleriyle katkı sunma arzusunda olmasını da çok kıymetli buluyorum. Şehrimizin ortak kazanımları için bir araya gelen derneklerimizin kıymetli yöneticilerini kutluyorum” ifadelerini sarf etti. Kendilerini konuk eden ve önerilerine kıymet veren Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Kocaeli Dernekler Platformu Dönem Başkanı Sevcan Tamer, “Platform olarak kentimize değer katmak istiyoruz. Bunun için tüm üyelerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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