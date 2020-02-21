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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “2023’e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında 23 akıllı ürün ...

İHA

Gebze TÜBİTAK Yerleşkesinde düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Yapay Zeka Enstitüsü Çalıştayı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023'e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “2023’e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz” “Ülkemizin verisini korumak adına yerli ve milli şifreleme teknolojileri de geliştiriyoruz.

Gebze TÜBİTAK Yerleşkesinde düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Yapay Zeka Enstitüsü Çalıştayı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “2023’e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze TÜBİTAK Yerleşkesinde düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Yapay Zeka Enstitüsü Çalıştayı’na katıldı. Çalıştaya Bakan Varank’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve akademisyenler katıldı. Programdaki konuşmasında yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Varank, “2023’e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
“Çağımızın ham petrolü olarak değerlendirilen veri”
Programın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, “Günümüz dünyasında devletlerin en önemli güçlerinden birisi de veri. En önemlisi de dijital çağda sadece veri değil, veriden değer üretmeye yönelik bir yönetişim anlayışıyla hareket etmek. Veriden değer üretmenin en önemli yöntemlerinden birisi de yapay zeka teknolojileri. Çağımızın ham petrolü olarak değerlendirilen veri, yapay zeke teknolojililerin hem eğitilmesinde hem de test edilmesinde kullanılan bir kaynaktır. Hedefimiz Türkiye’de sürdürülebilir ve üretim tabanlı bir ortam oluşturmak, ülkemizde yapay zeka teknolojilerini araştıracak çalışmaların önünü açmak, yapay zeka çalışmalarını yaygınlaştırarak öncelikle kamuda iş ve iş süreçlerinin verimliliğini arttırmak. İş gücü ve nitelikli insan kaynağı yetiştirerek yapay zeka ekosistemini sürdürülebilir kılmak” dedi.
“2023’e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz”
Daha sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Milli Teknoloji Hamlesini odağa aldığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacak adımları belirledik. Vizyonumuzun gerçekleşmesinde yapay zekâ kilit bir role sahip. Bu alandaki ulusal politikalarımızı bu çalıştaylar sonrasında yakın bir zamanda açıklayacağız. Şunu peşinen ifade etmek istiyorum; Türkiye tüm gücüyle yapay zekâ teknolojilerinde ve bu yarışta olacak. Yerli teknoloji üretme kabiliyetlerimizi geliştirerek, bu teknolojilerin ekonominin genelinde etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Eğer biraz daha somutlaştırmamız gerekirse 2023’e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
“170 bin yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz”
Beşeri sermayenin taşıdığı önemin de farkında olduklarına değinen Bakan Varank, “Yeni teknolojilerin en önemli bileşenini yazılımlar oluşturuyor. 170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için teknoloji şirketleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarımızla Açık Kaynak Platformu inisiyatifini başlattık. Bu şekilde yazılımcı sayımızı artırmanın yanında yerli açık kaynak çözümleri geliştirip, dışa bağımlılığı azaltmak ve olası siber güvenlik sorunlarını bertaraf etmek istiyoruz. Vizyoner uygulamalarımızdan olan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Sanayi Doktora Programı kapsamında da yapay zekâ alanında nitelikli insan kaynağımızı destekliyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar programıyla bu dönem yurtdışından gelen araştırmacıların yüzde 15’i, 19 kişi bilgisayar bilimleri alanındaki çalışmalarda görev alacak” şeklinde konuştu.
“Yerli ve milli şifreleme teknolojileri de geliştiriyoruz“
Verinin korunmasına yönelik milli şifreleme çalışmalarından bahseden Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün artık, sahip olduğunuz veri ve bunu işleme kabiliyetiniz küresel gücün belirleyicisi konumuna gelmiş durumda. Bu nedenle biz de sadece veriye değil, veriden değer üretmeye odaklı bir yönetişim anlayışı doğrultusunda çalışıyoruz. Bununla beraber, dijital çağın yeni tehditleri de, veriyi hedef alıyor. Dolayısıyla veriden değer üretmek için veri gizliliğini sağlanmanız artık yeterli olmuyor, veri bütünlüğünü de korumanız gerekiyor. İşte bu bilinçle ülkemizin verisini korumak adına yerli ve milli şifreleme teknolojileri de geliştiriyoruz. Nüfus, sağlık ve iletişim kayıt bilgileriyle, genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgilerin yurtiçinde güvenli bir biçimde depolanmasına yönelik tedbirler alıyoruz.”
“Dünyada ilk kez bir aviyonik sistemde, Milli Muharip Uçak projesinde yer alacak”
“TÜBİTAK BİLGEM bünyesindeki Bulut Bilişim ve Büyük Veri Laboratuvarımız konuşma ve doğal dil işleme gereksinimlerin karşılanmasına, görüntü kıymetlendirme çözümlerine ve akıllı sistemlere önemli katkılar sunuyor. Burada geliştirilen yapay zekâ ve makine öğrenmesi platformu dünyada ilk kez bir aviyonik sistemde, Milli Muharip Uçak projesinde yer alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile sürdürdüğümüz Ulusal Arazi Örtüsü Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme Sistemi projesinde farklı seviyelerde geliştirdiğimiz görüntü işleme çözümlerinden faydalanıyoruz. RTÜK ile başlattığımız bir başka projede; akan video verisinin, görüntü ve ses olarak işlenerek; kişi tanıma, etiketleme ve sahne anlamlandırma gibi son teknoloji yapay zekâ uygulamalarına dönüştürülmesini sağlıyoruz. Güvenlik alanında, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yüz tanıma ve akıllı turnike sistemleri, parmak izi işleme gibi projelerimiz başarıyla devam ediyor. Konuşma ve doğal dil işleme alanında gerçekleştirdiğimiz projelerle ülkemizin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, kabiliyetlerimizi dünyada bu alanda çalışan ülkeler arasında oldukça üstün bir pozisyona taşıdık.”
“Şeffaflığı, kişisel gizliliği ve güvenliği önceleyeceğiz”
“Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi hazırlarken şeffaflığı, kişisel gizliliği ve güvenliği önceleyeceğiz. Fırsatları ve karşı karşıya olduğumuz sınamaları dikkate alacağız. Güçlü olduğumuz alanlara odaklanarak kaynakları verimli bir şekilde kullanacağız. Ülkemizin mevcut işbirlikleriyle uyumlu şekilde diğer ülkelerle ortaklık yağacağız. Geleceğin mesleklerini ve istihdamda dönüşümü planlayacak adımları net bir şekilde ortaya koyacağız. Bu istişare sürecinde, tüm paydaşlarımızın fikir ve önerilerinden azami seviyede faydalanacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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