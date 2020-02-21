İzmit’te, halk market kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmit’te, halk market kurulacak

İHA

İzmit’te, halk market kurulacak

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında birbirinde önemli projeleri hayata geçirmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, şimdi de ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmet verecek olan Halk Market için uygun yer arayışına girdi.
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Dost Eller projesiyle hazırlanan yardım organizasyonu sayesinde, ihtiyaç sahiplerine sunulan ürünler bundan böyle Halk Market bünyesinde tek merkezde birleştiriliyor. Sosyal belediyecilik uygulamalarına “Halk Market” projesiyle yepyeni bir boyut kazandıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç ile birlikte, Halk Market için yer arayışına başladı.
İhtiyaç sahipleri yararlanacak
Halk Market için İzmit caddelerinde yer arayışına giren Başkan Hürriyet, en uygun yer seçimi için projeyle bizzat ilgileniyor. İzmit merkezine yakın lokasyonlarda kurulacak olan marketlerde, gerçek ihtiyaç sahiplerine gıda ürünleri, farklı seçenekleriyle birlikte sunulacak. Market formatında olan Halk Market, belediyeye bağış olarak verilen gıda maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depolayacak.
Yardımların niteliği ve niceliği artacak
Marketin faaliyete geçmesinin ardından, ihtiyaç sahipleri Halk Market’e giderek ihtiyacını karşılayacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız marketlerden, belirlenen limitlerde alışveriş yapabilecek. Halk Market projesiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların niteliği ve niceliğinin de arttırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank: Küresel marka olacak 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Küresel marka olacak 23 akıllı ürün ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “2023’e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz” “Ülkemizin verisini korumak adına yerli ve milli şifreleme teknolojileri de geliştiriyoruz.
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “2023’e kadar ...
“Hayatın içindeyim” projesi büyüyor
YEREL HABERLER “Hayatın içindeyim” projesi büyüyor
Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu
YEREL HABERLER Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu
Hasta bebeğin imdadına Büyükşehir Zabıtası yetişti
YEREL HABERLER Hasta bebeğin imdadına Büyükşehir Zabıtası yetişti
Kartepeli çocuklar tiyatroyla öğreniyor
YEREL HABERLER Kartepeli çocuklar tiyatroyla öğreniyor
Kağıtsporlu boksörlerden önemli başarı
YEREL HABERLER Kağıtsporlu boksörlerden önemli başarı
Belediye personeline sigarayı bırakma semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Belediye personeline sigarayı bırakma semineri ...
Başkan Büyükakın, ‘’Sevdamız Kocaeli diyerek çalışıyoruz’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, ‘’Sevdamız Kocaeli diyerek ...
Kocaeli'de terör operasyonu Bylock kullanıcısı FETÖ üyesi 2 ve DEAŞ terör örgütü üyesi 2 olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de terör operasyonu Bylock kullanıcısı FETÖ ...
İzmit Belediyesi Encümeninde 18 madde onaylandı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Encümeninde 18 madde onaylandı
Kalp krizinden ölen kişi, babasıyla aynı yaşta aynı kaderi paylaştı
YEREL HABERLER Kalp krizinden ölen kişi, babasıyla aynı yaşta aynı ...
10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli uyuşturucuyla ...
27 bin 500 tane uyuşturucu hapla yakalandı 
YEREL HABERLER 27 bin 500 tane uyuşturucu hapla yakalandı 
Halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Kocaeli’de halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kocaeli’de halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya ...
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Kocaeli’de dolandırıcılık çetesine operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de dolandırıcılık çetesine operasyon: 5 ...
Vatandaşların 2 yıllık istinat duvarı sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Vatandaşların 2 yıllık istinat duvarı sorunu ...
Tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısından kan donduran savunma: "Öldürmemin hiçbir gerekçesi yoktu, sadece alkolün etkisindeydim” Katil zanlısı öldürdüğünü hatırlamadığı vatandaşın ailesinden özür diledi Gözyaşlarına boğulan anne, “Torunum her gün babam eve ne zaman gelecek, diye soruyor”
YEREL HABERLER Tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren cinayet ...
Hakkaniyeli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Hakkaniyeli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Başiskele'de ev hanımlarının hünerleri kazanca dönüşüyor
YEREL HABERLER Başiskele'de ev hanımlarının hünerleri kazanca ...
Polis motosikletinin çarptığı taksicinin öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Polis motosikletinin çarptığı taksicinin öldüğü kaza ...
Elazığ´daki duyarlılığa teşekkür etmek için Ankara´ya yürüyor
YEREL HABERLER Elazığ´daki duyarlılığa teşekkür etmek için Ankara´ya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X