Yangına giden itfaiye araçları hatalı parklardan sokağa giremedi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle ola yerine gelen itfaiye araçları, dar sokaklara park eden araçlar nedeniyle uzun süre yangın alanına giremedi.

Yangın öğlen saatlerinde İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak üzerinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın çatı katında bacadan yangın çıkan yangın sonrası panik yaşayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı sokağa ulaşan itfaiye araçları, dar olan sokağa park eden araçlar nedeniyle yangın çıkan binaya uzun süre ulaşamadı.

Vatandaşların da yardımıyla araçların yerlerinden itilmesiyle yangın yerine giren itfaiye ekipleri, küçük çapta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybının yaşanmadı yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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