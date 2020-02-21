Gebze ilçesinde geçici güzergah uygulaması

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Büyükşehir Belediyesi İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze İlçesi Aşıroğlu Caddesi’nde geçici güzergâh uygulaması yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze İlçesi Aşıroğlu Caddesi’nde geçici güzergâh uygulaması yapılacak. Uygulama, 22 Şubat Cumartesi günü 09.30 itibariyle başlayacak. İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze ilçesi Aşıroğlu Caddesi’nin Mithat Paşa Caddesi kesişimi ile Atatürk Caddesi kesişimi arasındaki kalan bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sivil araçlar, kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Bölgede hizmet veren 410 ve 501 numaralı toplu taşıma araçları için geçici güzergah oluşturuldu.

Bölgede hizmet veren 410 ve 501 numaralı toplu taşıma araçları geçici güzergah kapsamında mevcut güzergah Aşıroğlu CaddesiAtatürk CaddesiSanayi CaddesiKanuni Sokakİlham SokakAşıroğlu Caddesi mevcut güzergah şeklinde çalışacak.

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