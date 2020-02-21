Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar 

KOCAELİ´de, şirket kurup sigorta için devlet desteği aldıktan sonra şirketi başkalarının üzerine yaparak hileli iflas gösteren ve yaklaşık 3 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, şirket kurup sigorta için devlet desteği aldıktan sonra bu şirketi başkalarının üzerine yaparak hileli iflas etmek suretiyle `nitelikli dolandırıcılık´ yapan kişileri takibe aldı. Kocaeli, Adana ve İstanbul´da düzenlenen operasyonla yaklaşık 3 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.K., K.G., İ.G., O.K. ve A.Ö. gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün Gebze Adliyesi´ne sevk edildi.
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