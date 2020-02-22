Kartepe’de destanların seslendirdiği konsere büyük ilgi

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, “Destanlarda Bayraklaşanlar” adlı konserde sahne alan Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı, seslendirdiği türkü ve destanlarla öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar'ın himayelerinde Kartepe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’nin birlikte hazırladığı programda Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı, “Destanlarda Bayraklaşanlar” temalı bir konser verdi. Türkiye Gazetesi yazarı Meryem Aybike Sinan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen muhteşem konserde Türk Edebiyatının büyük destan şairi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, şiirleriyle anıldı. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun gençler tarafından daha iyi tanınması gerektiğinin vurgulandığı programda ozan Esat Kabaklı, seslendirdiği türkü ve destanlarla gönüllere vatandaşlar tarafından ilgi ile dinlendi. Kartepe’nin çeşitli liselerinden programa katılan öğrenciler, Kabaklı’nın seslendirdiği destanlara eşlik ettiler.

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