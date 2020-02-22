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İtfaiye personeline hizmet içi eğitim

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye personeline yönelik 3 hafta sürecek hizmet içi eğitimler verecek.

İtfaiye personeline hizmet içi eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye personeline yönelik 3 hafta sürecek hizmet içi eğitimler verecek.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelinin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Müdahale Şube Müdürlüğü, personeline hizmet içi eğitim planlaması yaptı. Mesleki, temel ve geliştirmeye odaklı eğitimler 3 hafta sürecek. Eğitim grupları 20’şer kişilik gruplardan oluşturulacak. Büyükşehir bünyesinde verilecek hizmet içi eğitimler, teorik ve uygulamalı olacak.
Eğitimler KOBİTEM’de olacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde (KOBİTEM) gerçekleşecek eğitimlerde personelin daha donanımlı hale getirilmesi hedeflenirken, eğitimlerde yangınlara, trafik kazalarına, kimyasal ve biyolojik olaylara, asansör kazalarına, uçak kaza ve yangınlarına, intihar vakalarına müdahale, kentsel arama, kırsal arama, yüksek açı kurtarma gibi birçok konuda detaylı bilgiler verilecek.
Eğitim 3 hafta sürecek
3 hafta sürecek eğitim programı kapsamında, 48 saat yangın söndürme eğitimi, 2’şer saat haberleşme ve iletişim, asansör kazaları, intihar eylemlerine müdahale ile uçak kaza ve yangınları eğitimi, 16’şar saat de yüksek açı kurtarma eğitimi, kimyasal ve biyolojik olaylara müdahale, trafik kazalarında kurtarma eğitimi, kentsel arama ve kurtarma eğitimleri Büyükşehir itfaiye personellerine aktarılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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