Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 87'ye ulaştı

KOCAELİ´nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan, sonbaharda su seviyesinin yüzde 15´lere düştüğü Yuvacık Barajı´nda kar yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 87´ye ulaştı.
Kocaeli´nin Başiskele ilçesinde bulunan, kurak geçen sonbaharda su seviyesinin yüzde 15´e düştüğü Yuvacık Barajı´nda, mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi yükseldi. Karların erimesi ve akarsuların dolması ile birlikte baraj doldu.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi´nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı´nda suyun doluluk oranı yüzde 87´ye ulaştı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında 44 milyon 230 bin metreküp su bulunduğu açıklandı. Sonbaharda suların çekilmesiyle ortaya çıkan bazı ağaçların sulara gömüldüğü görüldü.
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