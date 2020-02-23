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Karate hakemi Uğur Kobaş'a olimpiyat daveti

DHA

KARATE hakemi Uğur Kobaş (42), Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları´nda hakem olarak görev alacak. Olimpiyat Komitesi´nden davet aldığı anda sevinçten havalara uçtuğunu ifade eden Kobaş, olimpiyatlarda hakem olarak Türkiye´yi temsil edeceği için gururlu olduğunu söyledi.  
Sakarya´da yaşayan ve bir devlet kurumunda memur olarak görev yapan Uğur Kobaş, 13 yaşında babaannesinin ısrarı üzerine, amcasının işlettiği spor salonunda karate sporuyla tanıştı. İlerleyen dönemlerde sporcu olarak müsabakalarda yarışan Kobaş, 1989 ve 1991 yıllarında karate sporunda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Jübilesini yaptıktan sonra antrenör ve hakem olarak görev yapmaya devam eden Kobaş, 2016 yılında Dünya Karate Federasyonu tarafından hakem kurulu üyeliğine atandı. Dünya çapında birçok organizasyonda hakem olarak görev yapan Kobaş, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları´nda karate branşında ilk Türk hakem olarak görev yapacak. Dünya Karate Federasyonu tarafından Japonya´da görev yapacak 16 kişilik hakem listesinin açıklanmasının ardından heyecanının da arttığını belirten Kobaş, Türkiye´yi olimpiyatlarda temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi. 
Karateyi çok sevdiğini belirten Uğur Kobaş, "13 yaşında babaannemin `Oğlum amcan bir karate salonu açtı. Gel seni oraya götüreyim, spora başlatayım´ diye ısrar etmesi üzerine karate ile tanıştım. Karateye ilk başladığım dönemlerde hiçbir zaman bu konuma, olimpiyat hakemi olabileceğimi hayal edemezdim. Sporculuk yaptım, antrenörlük yaptım, farklı kategorilerde farklı dereceler elde ettim. Hakemlik hayatımız sporculuk yönümün en ağır basan kısmı oldu. Avrupa ve Dünya Karate Federasyonları Hakem Kurul Üyesi olarak 2016 yılından itibaren uluslararası görevlere atandım. Buraya atandıktan sonra olimpiyat sürecimiz de başlamış oldu" dedi. 
"GURURLU OLDUĞU KADAR STRESLİ BİR OLAY" 
Olimpiyatlarda görev yapacak olmasından dolayı hem gururlu hem de stresli olduğunu ifade eden Kobaş şöyle konuştu: "Dünya Karate Federasyonu´na bağlı 199 tane ülke var. 199 ülkenin de 689 tane lisanslı hakemi var. Olimpiyatlarda görev alacak 1 şef ve 15 saha hakemi var. Allah bana da nasip etti ve saha içinde görev alacak 15 hakemin arasında olduk. Tabii bu benim için herkese nasip olmayacak bir rüya. Biliyorsunuz karate branşı olimpiyatlarda ilk defa yarışacak hatta karate Tokyo´nun ana sporu. Şu anda orada düzenlenecek olimpiyatlarda 10 bin kişilik spor salonunda biletler tamamen tükenmiş. Dolayısıyla kamuoyunun çok büyük bir ilgisiyle karşılaşacağız. Dünyada milyonlarca insanın seyretmesi bekleniyor oradaki karate müsabakalarını. Bu bizim için ne kadar gurur da olsa stresli bir olay da. Çünkü dünyanın her tarafındaki karateciler ve branşımızı merak edenler tarafından seyredilecek. Amacımız olimpiyatlarsa sporcularımızla birlikte başarı en başarılı bir şekilde ülkemize madalya sağlamak. Bende yapacağım hakemlikle an adil, en güzel bir şekilde ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum. Bu amaç doğrultusunda inşallah hedeflerimize ulaşırız." 
"HABERİ ALINCA HAVALARA UÇTUM" 
Olimpiyatlarda görev yapmanın her sporcunun hayali olduğunu söyleyen Uğur Kobaş, şöyle devam etti:  "Bana bu görevin verildiğini öğrendiğim anda Diyarbakır´da düzenlenen Türkiye şampiyonalarında görev yapıyordum. İnanılmaz bir duygu yaşadım, inanılmaz bir sevinç hissettim. Tabiri caizse ayaklarım yerden kesildi, havalara uçtum. Hatta resmi bir yemekteydik bu haberi yanımdakilerle paylaştım. Beni anlamanız için bu duyguyu hissetmeniz lazım. Ben o gururu, o sevinci hissettim. Allah sporun içinde bulunan herkese bu duyguyu nasip etsin. Orada başarılı olabilmek için çalışmalara devam ediyorum. Türkiye´yi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Uğur Kobaş´ın karate salonda hazırlanması 
-Uğur Kobaş´ın antrenmanlarda hakemlik yapması 
-Uğur Kobaş ile röportaj 
-Detaylar 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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