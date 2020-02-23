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Belediye başkanının eşinden özel çocuklara yoğun ilgi

İHA

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret eden ve özel çocuklarla çeşitli etkinlikler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, "Toplumsal farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor" dedi.

Belediye başkanının eşinden özel çocuklara yoğun ilgi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret eden ve özel çocuklarla çeşitli etkinlikler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, “Toplumsal farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 1735 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, belediye başkanlarının eşleri ve bayan meclis üyelerini misafir etti. Programda özel öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Tahir Büyükkaın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, çocuklarla pasta yaptı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ritim gurubu, misafirlerini düzenledikleri halk oyunu ile karşıladı. Merkez’de eğitim gören öğrencilerin oyunu misafirler tarafından ayakta alkışlandı. Gösterinin ardından Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse tarafından katılımcılara Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında bilgi verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel bireylere yönelik eğitimlere önem verdiğini belirten Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse, “Merkezimiz 1735 Yaşları arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veriyor. Bunun nedeni özel bireylerin 18 yaşına kadar milli eğitime bağlı kurumlara gitmeleri. 18 yaşından sonra boş kalıyorlar. Biz bu boşluğu doldurmak ve sürdürebilir bir eğitimi amaçladığımız için merkezi açtık” dedi.
Engelli bireylerin eğitimine dikkat çeken Doç. Dr. Figen Büyükakın ise, “Benim de bir engelli çocuğum var. Eğitimi için büyük çaba sarf ettik. Bizim yapmamız gereken en önemli konu farkındalık. Toplumsal farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Çocuklarımız çok özeller, fakat ulaşılamayacak değiller. Gönüllerine bir şekilde ulaştığınızda size gönül kapılarını sonuna kadar açacaklar. Bu dünya bir imtihan dünyası. Hiç kimseyi rabbim yavrusu ile sınamasın. Büyük bir yük ama mükâfatı çok fazla” diye konuştu.
Her annenin engelli çocuğunu düşündüğü belirten Büyükakın, “Bir annemiz diyor ben sağken bakarım ama ben yokken çocuğum ne olacak. Devlet bunun için var. Bugün gelinen noktada devletimiz engelliler konusunda önemli yol aldı. Biz de engelli bireyler ve aileleri için çalışmalarımıza başladık. İlk hedefimiz engelliler çalıştayı. Geniş bir katılım ve özellikle engelli bireylere sahip ailelerin yer aldığı bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bunun yanı sıra 2 okulu pilot bölge seçtik. Annelerimize yönelik gümüş kazaz örücülüğü kursu açtık” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Doç. Dr. Figen Büyükakın ve beraberindeki heyet Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi atölyelerini gezdi. Figen Büyükakın, mutfak eğitim bölümünde pastacılık alanında özel gösterileri ile tanınan pasta ve çikolata şefi Mehmet Teke Polen’in eğitimine katıldı. Doç. Dr. Büyükakın, özel öğrenciler ile birlikte pasta yaptı.

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