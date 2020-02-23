Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli'nde Trabzon'un kurtuluşu etkinliğine katıldı

Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Trabzon´un kurtuluşu etkinliklerinde Kocaeli´nde yaşayan Trabzonlularla buluşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Burada güzel olan şey, bizi farklı kılan şey, Trabzon´un kurtuluşunun Trabzonsporlularla kutlanıyor olması" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği´nin Trabzon´un kurtuluşu etkinliklerine katıldı. Kocaeli´nde yaşayan Trabzonspor taraftarlarıyla buluşan ve formalarını imzalayan Başkan Ağaoğlu, dernek binasında hemşerilerine hitap etti. Türkiye´nin tüm illerinin önemli günlerinin olduğunu söyleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Burada güzel olan şu, ülkemizde 81 il var. Hepsinin bir kurtuluş yıldönümü veya önemli günleri var. Hepsi Anadolu´nun çeşitli yerlerinde veya İstanbul´da veya başka yerlerde kutluyorlar günlerini. Bugün de bizim kurtuluş yıldönümümüz. Bu anlamlı günde her şeyden önce sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Burada güzel olan şey, bizi farklı kılan şey, Trabzon´un kurtuluşunun Trabzonsporlularla kutlanıyor olması. Yani bugün bir başka ilin kurtuluşuna gitseniz, o ilin formasını nadir görürsünüz. İstanbul´un kurtuluşunda 8 ayrı forma görürsünüz, Ankara´nın kurtuluşunda değişik formalar görürsünüz. Belirli bir bölümünde de hiç forma görmezsiniz. Ama Trabzon´un önemli günleri, hangi gün olursa olsun, her zaman Trabzonspor formasıyla kutlanır. Onun için bugünü ayrı ve özellikli kılan da sizlerin üzerindeki bordo-mavi formalar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftarlardan detaylar

-Ağaoğlu´nun konuşması

-Genel detaylar



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