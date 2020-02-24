Kağıtspor Voleybol Takımı play-off’u garantiledi

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Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde lider olarak mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye voleybol Takımı, İnegöl Belediye’yi mağlup ederek playoff hakkını garantiledi.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda sezon müsabakaları kapsamında İnegöl Belediye karşısında çıktı. Rakibini set vermeden 30 ile geçen mavi beyazlılar, lider olarak playoff’lara katılmayı garantiledi. Mücadelenin ilk setini 2516 kazanan Kocaeli temsilcisi, Bursa temsilcisini zorlu geçen 2. setten de 2520 ile geçti. Maç skorunu 20’a getiren mavi beyazlılar son sette oyuna ağırlığını koydu. Setten 2515 galip ayrılarak maçı da 30’lık skorla kazanan Büyükşehir Kağıtspor, Milas Beldespor’un önünde liderliğini sürdürdü.

Mavi beyazlılar ligin 21. hafta müsabakaları kapsamında zirve yarışındaki rakiplerinden Muğla temsilcisi Milas Belediye ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma 1 Mart Pazar günü Atatürk Spor salonunda saat 15.00’da oynanacak.

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