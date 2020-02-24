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Kartepe, Süper Enduro Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

İHA

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2020 yılı takviminde yer alan Süper Enduro Şampiyonası 1516 Ağustos 2020 tarihlerinde Kartepe'de gerçekleştirilecek.

Kartepe, Süper Enduro Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2020 yılı takviminde yer alan Süper Enduro Şampiyonası 1516 Ağustos 2020 tarihlerinde Kartepe’de gerçekleştirilecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), motokros, enduro, süper enduro, süpermoto ve drag kategorilerinde Türkiye şampiyonalarının 2020 yılı takvimini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonu, 21 Mart'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Enduro Şampiyonası'yla başlayıp, 15 Kasım'da yine Fethiye'de Motokros Şampiyonası'yla sona erecek.
HEYECAN KARTEPE’DE
Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı ise 46 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek. TMF tarafından açıklanan Süper Enduro Şampiyonası 1516 Ağustos 2020 tarihlerinde Kartepe’de düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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