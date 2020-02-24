Kartepe, Süper Enduro Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

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Türkiye Motosiklet Federasyonu 2020 yılı takviminde yer alan Süper Enduro Şampiyonası 1516 Ağustos 2020 tarihlerinde Kartepe’de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), motokros, enduro, süper enduro, süpermoto ve drag kategorilerinde Türkiye şampiyonalarının 2020 yılı takvimini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonu, 21 Mart'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Enduro Şampiyonası'yla başlayıp, 15 Kasım'da yine Fethiye'de Motokros Şampiyonası'yla sona erecek.

HEYECAN KARTEPE’DE

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı ise 46 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek. TMF tarafından açıklanan Süper Enduro Şampiyonası 1516 Ağustos 2020 tarihlerinde Kartepe’de düzenlenecek.

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