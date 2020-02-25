İzmit Körfezi’nden 380 ton çöp toplandı

İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyi temizleme tekneleriyle yapılan temizlik çalışmaları kapsamında son bir yılda 380 ton çöp topladı.

Kocaeli İzmit Körfezi’nde yapılan temizlik çalışmaları ile tonlarca çöpün denizi kirletmesi önlendi. Çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, İzmit Körfezi’nde gemi atıkları alımı faaliyetlerini yürütürken körfezin korunması ve temizliği için deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile bir yılda deniz yüzeyinden 380 ton çöp topladı. Çalışmalar kapsamında bir yılda Körfeze giren 3 bin 409 gemiye atık alım hizmeti sunularak toplanan 12 bin 725 m3 atığın Körfezi kirletmesi önlendi.

Deniz uçakları kirliliğe neden olanların korkulu rüyası

İzmit Körfezi’nin korunması ve temizlenmesi çalışmalarında en önemli unsurlardan biri de İZAYDAŞ’ın denetleme filosundaki deniz uçağı. Körfezi havadan denetleyen uçak ile denizde kirlilik oluşturan gemi ve akıntılar tespit edilerek kirliliğin kaynağının cezalandırılması, kirlilik kaynağının bertaraf edilerek İzmit Körfezi’nin korunması sağlanıyor. Bir yılda 206 saatlik uçuş yapan deniz uçağı ile İzmit Körfezi’nin yanı sıra Marmara Denizi, içme suyu havzaları ve olası orman yangınları da denetlendi. Deniz uçağı, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildirirken oluşabilecek orman yangınlarını gözlemliyor ve içme suyu havzalarının kontrolünü de sağlıyor.

“Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz”

Körfezin temizlenmesi için dört koldan gerçekleştirilen çalışmalara büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Geçmişten bugüne bizim en önemli çalışmalarımız çevreye ve denizlerimize yaptığımız hizmetler olmuştur. Körfezimizin havadan ve denizden denetimini sağlıyoruz. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Ayrıca özel donanımlı teknelerimizle deniz üzerindeki çöpleri de temizliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.