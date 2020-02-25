Çayırova’da Türk Halk Müziği esintisi

Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu eğitmeni şef Ünal Dursun, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde türkü severlerin karşısına çıktı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen türkü gecesi, Çayırovalılar’a müzik dolu bir gece yaşattı. Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu eğitmeni şef Ünal Dursun’un seslendirdiği türkülere program içerisinde eğitim verdiği kursiyerler de eşlik etti. 2 saat süren konserde her yöreden türküler ve ezgileri seslendiren Dursun, Belediye Türk Halk Müziği Korosu ile daha da güzel konserlere imza atacaklarını belirtti. Dursun, bu anlamda kendilerine destek veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşen programın sonunda Belediye Türk Halk Müziği Korosu eğitmeni şef Ünal Dursun ve kursiyerlere teşekkür eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kültürel ve sanatsal etkinliklerini birçok branşta yapmaya ve çeşitlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

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