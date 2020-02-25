Okul Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu'yu öldüren lise öğrencisi: "Bilincimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi F.Ç., yargılandığı davada, "bilincimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti" dedi.



Olay, geçtiğimiz Nisan ayında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı. Gebze'de bulunan bir lisede görev yapan müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu, öğrencisi F.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü, cinayet sonrası F.Ç. (17) tutuklandı. Müdür yardımcısı Kuyucu'nun şehit edilmesi olayıyla ilgili "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın ikinci duruşması Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma öncesinde Gebze Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Kuyucu'yu bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi F.Ç., 2'nci kez hakim karşısına çıktığı davaya Kuyucu'nun avukatı Murat Altun, Kuyucu'nun ailesi ile çok sayıda eğitimci katıldı. Duruşmada Milli Eğitim Bakanlığı vekili ve Kocaeli Barosu Başkanlığı vekilinin katılma talebi reddedildi. Duruşmaya kapalı olarak devam edildi.



"Böyle bir olayın içerisinde olduğum için pişmanım"

Duruşmada söz alarak yaptıklarından dolayı pişmanlığını dile getiren F.Ç.,"Böyle bir olayın içerisinde olduğum için çok pişmanım. İsteyerek yaptığım bir şey değil. Gerçekten bilincimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti" dedi.



"Bir sonraki celse 4 Haziran'da gerçekleşecek"

Duruşma yapılan savunmaların ardından ileri bir tarihe ertelendi. Duruşma sonrası Gebze Adliyesi önünde açıklama yapan müşteki avukatı Murat Altun, "Bugün Necmettin Kuyucu'nun öldürülmesine ilişkin davanın ikinci oturumu yapıldı. Kocaeli Barosu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı dosyaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti yasal imkansızlık nedeniyle, yasal şartlar oluşmadığından katılma taleplerini reddetti. Bu celse itibariyle sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına ilişkin eksiklikler maalesef henüz tamamlanamadı. 15 Nisan tarihi itibariye suça sürüklenen çocukla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu bir muayene yapacak. 4 Haziran itibariyle de bir sonraki oturum gerçekleşecek" dedi.



"Aile benim müvekkilim, kendisi de okul arkadaşımdı"

Şehit edilen öğretmen Necmettin Kuyucu'nun okul arkadaşı olduğunu söyleyen Av. Murat Altun, "Bizim öngörümüz ve beklentimiz eğer 4 Haziran tarihine kadar Adli Tıp Kurumu'ndan suça sürüklenen çocukla ilgili cezai ehliyetinin olup olmamasına dair raporun gelmesi halinde dosyanın artık karar aşamasına yaklaştığı yönündedir. Nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı ilk celseden sonra katılma talebinde bulundu. Şehit edilen öğretmenin ailesi benim müvekkilim, aynı zamanda da Necmettin Kuyucu okul arkadaşım. Ben bu vesileyle mensubu olduğu sendikaya en başından bu yana gerek aileye gerekse dosyaya sahip çıkmaları ve ilgilenmeleri nedeniyle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



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