Kocaeli'de tefecilik çetesine operasyon: 4 tutuklu Operasyonda çok sayıda senet, tapu ve araba satış sözleşmesi ele geçirildi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda senet, tapu ve araba satış sözleşmesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tefecilik yapan şahısların, borçlarına karşılık vatandaşların tapu ve arabalarına el koyduğu ihbarları üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında tefecilik faaliyetleri yürüttükleri belirlenen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, tapu, araç satış sözleşmeleri, ruhsatsız 2 adet tüfek ve 2 adet de tabanca ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin sonrası Kandıra Adliyesine sevk edilen 7 şüpheliden M.A. A.D. C.O. ve T.O. adlı 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.