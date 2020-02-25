Kandıra´da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

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KOCAELİ´de, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kandıra´da tefecilik yaptığı belirlenen 7 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 7 kişi, ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda senet, tapu, araç satış sözleşmeleri, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 kişi bugün adliyeye sevk edilirken şüphelilerden M.A., A.D., C.O. ve T.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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