(Özel haber) Görme engelini judoyla aştı, azmiyle onlarca insana umut oluyor Eşi en büyük destekçisi oldu, spor hayatını değiştirdi

Kocaeli’de yaşadığı hastalık nedeni ile görme yetisini kaybeden Gökmen Aydın, judoyla hayata tutunarak 10’dan fazla madalya kazandı. Aydın, hayata tutunmasını sağlayan sporla onlarca insana da umut oluyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası görme engelli judo sporcusu Gökmen Aydın, azmi ile engellilere örnek oluyor. Doğuştan görme engelli olan ve gençliğinde yaşadığı bir sağlık problemi nedeni ile görme duyusunu yüzde 100 kaybeden Aydın, yaşadığı durumun vermiş olduğu zorlukları aşabilmek için 2006 yılında judo sporu ile tanıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor salonlarında ücretsiz antrenman yapmaya başlayan Gökmen, kısa sürede kendini bu spor dalında geliştirerek, Türkiye’de düzenlenen görme engelliler judo şampiyonalarına katılmaya başladı. Aydın, katıldığı 12 Türkiye görme engelliler judo şampiyonasının 10’unda şampiyon, 2’sinde ise ikincilik elde etti. Aldığı başarılar ile milli takıma seçilen Gökmen Aydın, Litvanya ve Almanya’da düzenlenen iki uluslararası şampiyonadan bronz madalya ile döndü.



Eşi en büyük destekçisi oldu, spor hayatını değiştirdi

Görme engeli nedeni ile sosyal yaşamdan uzaklaşan ve psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Aydın, spor ile tekrar yaşama bağlandı. Her sabah eşi Meryem Aydın ile evden çıkan Gökmen Aydın, eşinin yardımı ile spor salonuna giderek antrenman yapıyor. Sporla yaşamında olumlu yönde meydana gelen gelişmelerle başka insanlara da umut olmaya karar veren Aydın, Kocaeli Görme Engelliler Fatih Sultan Mehmet Spor Kulübü Derneği adı altında bir dernek kurdu. Dernek ile görme engelli çocuklara ve bireylere ulaşan Aydın, spora yönlenmeleri için kendilerine öncü oluyor. Bu kapsamda Aydın, yaklaşık 50 görme engelli bireye judo eğitimi veriyor.



"Bugüne kadar yaptığım antrenmanları hiç kesmedim"

Görme yetisini tamamen kaybetmesi sonrasında hayata küstüğünü belirten Gökmen Aydın, daha sonra tanıştığı judo sporu ile engelleri aştığını ifade ederek, "Gözümde çıkan bir ödem, göz merkezinde çıkan bir hastalık yüzünden gündüz görüşümü de kaybettim. Daha sonra görme engelli yaşamak için bir araştırma içerisine girmeye başladım. Daha sonra spor ile tanıştım. 2006 yılında judoyla tanıştıktan sonra bugüne kadar yaptığım antrenmanları hiç kesmedim. Bugüne kadar Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda 10 tane Türkiye şampiyonluğum, 2 tane de ikinciliğim var. Yurt dışında Almanya ve Litvanya’da düzenlenen şampiyonalarda iki tane bronz madalya kazandım" dedi.



"Ben eşimin ve çocuklarımın desteği olmadan bu duruma gelemezdim"

Ailesinin desteği ile başarılara imza attığını kaydeden Aydın, sporun önemine değinerek, "Bu sabah da yeni bir gün. Kahvaltımı yaptıktan sonra eşim ile birlikte antrenman salonuna geldik. Zaten antrenmanlara hep eşim ile birlikte gelirim. Eşimin desteği olmasaydı ben ne kadar başarılı olurdum, onu düşünmek gerek. Eşim antrenmanlarda olsun, desteği ile olsun her zaman yanımda. Ben eşimin ve çocuklarımın desteği olmadan bu duruma gelemezdim. Biz burada olmasaydık ben hem fiziki hem de ruhen çok kötü bir durumda olurduk. Spor yapmayan arkadaşlarda bunu götürüyorum. Biz de bir hedef yok. Gittiği yere kadar ben spor yapacağım. Vücut devam ettiği kadar ben sporla iç içe olmaya devam edeceğim" diye konuştu.



"50’ye yakın minik ve büyük yaşlarda sporcumuz var"

Kurduğu dernekle diğer görme engelli bireylere umut olmayı hedeflediğini belirten başarılı sporcu, "Bizim Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Spor kulübü Derneğimiz var. 2012 yılında biz bu derneğimizi kurduk ve derneğimizde şu an 50’ye yakın minik ve büyük yaşlarda sporcumuz var. Bireysel anlamda onları ben yetiştiriyorum. Onları antrenmana getirerek onlara judoda öğrendiğim teknikleri, bildiklerimi öğretiyorum. Burada amacımız ulaşacakları başarılarda onların hep arkasında olmak" şeklinde konuştu.



Meryem Aydın: "Eşim engelli olduğu için tepkiler aldığım oluyor"

Gökmen Aydın’ın en büyük destekçisi olan Meryem Aydın ise eşinin başarıları ile gururlandığını kaydederek, "Eşim görme engelli olduğu için benim onunla ilgilenmem gerekiyor. Vaktimi hep ona ayırıyorum. Hep yanında olup, onu spor salonuna getiriyorum. Hep onunla vakit geçiriyorum. O Türkiye şampiyonluğuna hazırlanırken, teknikleri biz evde çalışıyoruz. Yere bir sünger seriyoruz. Eşim teknikleri bizimle deniyor. Hep birlikte çalışıyoruz. 'O taktik olmaz, bunu deneyelim' diye kararlar veriyoruz. Hep destekçisiyim. Bütün görme engellilere söylemek istediklerim var. Çocuğu engelli olduğu için utananlar var. Sakın yapmayın. Her zaman destekçileri olsunlar. Çünkü onları topluma kazandırmamız lazım. Benim eşim engelli olduğu için olumsuz yönde tepkiler aldığım oluyor. 'Nasıl yapıyorsun' diyorlar. Ama ben eşimle çok mutluyum. Engelli olması enim için hiçbir sorun değil" şeklinde konuştu.

