Gebze’de kaçak atığa ceza!

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Gebze Belediyesi ekipleri ormanlık alana kaçak atık döken firmaya cezai işlem uyguladı.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren ekipler Tavşanlı Mahallesi Pelitli Yolu üzerinde ormanlık alana kaçak atık döküldüğünü tespit etti. Atık içerisinde ekiplerin yapmış olduğu incelemeler neticesinde sanayi atığını döken firmayı tespit etti. Atığı döken firmaya atığın olay mahallinden kaldırılması ve usulüne uygun bertaraf edilmesi sağlandı. Ayrıca atığı döken firmaya Kabahatler Kanunun 5326 Sayılı Yasasının 41/4 maddesine istinaden cezai işlem uygulandı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çevre koruma ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız süreceği Gebze’de kaçak atığa karşı taviz verilmeyeceği bilgisi verildi.

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