KO-MEK Türk Mutfağı’nda döner yapmayı öğreniyorlar

Kocaeli’nin lezzetlerini yeniden pişirerek ve genç nesillere aktaran KOMEK, Türk Mutfağı branşında ‘döner yapımı’ kursu ile eğitimlere başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, açtığı branşlarla ülke istihdamına ve kültürümüze katkı sunuyor. KOMEK’in önemli branşlarından olan Türk Mutfağı bu anlamda önemli bir misyon yürütüyor. Bu branşa gelen vatandaşlar, Türk ve Dünya Mutfağını öğrenirken, ileride bir iş yeri açabilmenin ön hazırlıklarını yapıyor. KOMEK Kuruçeşme Kurs Merkezi’nde faaliyet gösteren Türk Mutfağı Branşına vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Döner Yapımı kursu açtı. Kursa özellikle hanımlar yoğun ilgi gösterdi. Kursiyerler içinde ileride döner ustası olmak isteyenlerin bulunması ise kursu, istihdama katkı sunan branşlar kategorisine taşıdı.

Kursta lezzetli bir döner yapımı ile ilgili tüm püf noktaları öğretiliyor. Kursiyerlere, bu kapsamda, eti lezzetlendirecek sosun hazırlanması anlatılıyor. Soğan suyu, sarımsak, yoğurt, sıvı yağ, tuz ve baharatlarla hazırlanan sosta, etin bir gece buzdolabında bekletilmesi gerektiği aktarılıyor. Dinlenmiş etin ertesi gün tek tek döner kesim makinesine dizilmesi de yine öğretilen bilgiler arasında yer alıyor. Bu esnada kursiyerlere etleri bastırarak dizmeleri gerekliliği ifade ediliyor. Dizilen etlerin en üst kısmına iç yağı konularak pişirme işlemine geçiliyor. Usta öğretici bu esnada kursiyerlere iyi bir pişirme tekniğinin lezzete katkı sunduğunu anlatarak, etlerin kısık ateşte ve çevirerek pişirilmesi konusunda bilgi aktarıyor.

Öte yandan kursa ileride döner ustası olmak isteyen vatandaşlar katılıyor. Bu kursiyerler KOMEK’te alacakları ön bilgilerle ustalık yolunda adım atıyor. Haftada 8 saat gerçekleştirilen Döner Yapımı kursunda halen 20 kursiyer eğitim alıyor.

KOMEK, Türk Mutfağı branşıyla aynı zamanda önemli bir kültürel mirasa sahip çıkıyor. Osmanlı döneminde “Sarayın Kileri” olarak adlandırılan Kocaeli'de asırlık lezzetler, KOMEK Türk Mutfağı branşında vatandaşlara öğretiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri” kitabında yer alan “Dartılı Düdüklü Makarna" ve 100 yıllık bir çorba olan “Koca Ali’nin Göç Çorbası” gibi lezzetler yeniden pişirilerek genç nesillere aktarılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.