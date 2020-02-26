Kartepe’de çöp kamyonları her gün dezenfekte ediliyor

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Kartepe Belediyesi, her vardiya dönüşünde çöp kamyonlarını dezenfekte ilacı ve köpükle yıkayarak temizliyor.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hizmetlerine 7/24 devam ediyor. Gece ve gündüz ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam eden belediye araçları da gündelik olarak dezenfekte ediliyor. Gündüz ve gece vardiya dönüşünde dezenfekte ilacı ve köpükle araçlar tek tek yıkanıyor.

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