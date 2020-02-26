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Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapılarak, kazananlar Belediyenin resmi internet üzerinden açıklandı.

Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapılarak, kazananlar Belediyenin resmi internet üzerinden açıklandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı. Oda Orkestrası seçmeleri Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, trompet, trombon, vurmalı çalgılar alanlarından 1150 yaş aralığındaki adaylar katıldı. Jüri tarafından belirlenen bir müzik metni çalması istenen adaylar değerlendirmeye alınarak belirlendi. 45 kişinin katıldığı seçmelerde 21 kişi, Oda Orkestrası’na seçildi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmelerini kazananlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet üzerinden açıklandı.
Koro şefi Engin Şen, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Enver Mete Aslan, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından Gökhan Ulutandan oluşan jüri üyeleri, yaptıkları değerlendirme ile Oda Orkestrası’na seçilecek kişileri belirledi. 45 kişinin girdiği seçmelerden 21 kişi seçilerek Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası’na katılmaya hak kazandı. Büyükşehir Konservatuvar Oda Orkestrası, Engin Şen’in şefliğinde batı sanat müziği düzenlemeleri ağırlıklı bir repertuvar ile çalışan orkestra bünyesine katacağı yeni üyeler ile büyümeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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