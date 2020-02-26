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Başkan Hürriyet ve derneklerle buluştu

İHA

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Dernekler Platformu'na bağlı derneklerle bir araya geldi.

Başkan Hürriyet ve derneklerle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Dernekler Platformu’na bağlı derneklerle bir araya geldi.
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Elazığ Depremi’nde felaket bölgesine hızlıca ulaşan İZBAK (İzmit Belediyesi Arama Kurtarma) ekibini ve yardım malzemelerinin hazırlanmasına büyük destek veren Kocaeli Dernekler Platformu’na bağlı sivil toplum kuruluşları ile dernekleri, kahvaltı programında ağırladı. Başkan Hürriyet, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ederek, kenti ortak akılla yönetmek için bu buluşmaları sıklaştıracaklarını belirtti.
Daha büyük bir güç birliği yapmak istediklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Bunun yolu da daha çok bir araya gelmek, daha çok fikir üretmek, daha çok görüş alışverişinde bulunmaktan geçiyor. Bu sebeple ilkini gerçekleştirdiğimiz Kocaeli Dernekler Platformu üyeleri ile bir araya geldiğimiz buluşmalarımızı sıklaştıracağız. Hem bizler meramımızı anlatacağız hem sizlerin bizlerden bundan sonraki aşama için beklentinizi, isteğinizi ya da eksik kaldığımız yerlerdeki eleştirilerinizi dinleyecek ve sizlerin fikirleri bizim hizmetlerimize güç katacaktır” dedi.
Dernek üyeleri ile her ay düzenli olarak bir araya gelmek istediklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Bütün derneklerimizin çalıştığı alanlar birbirinden farklı. Ama daha çok bir araya gelir ve daha fazla güç birliği yaparsak biz de belediye olarak sizlerin ihtiyaç duyduğu noktaları bilirsek, birbirimize daha çok destek verebiliriz. Hem kente daha iyi hizmet verebilmek için sizlerden destek istiyor hem de sizlerin taleplerinizi karşılamak, ihtiyaç duyduğunuz noktalarda destek vermek istiyoruz” diye konuştu.
Kentteki dayanışmanın artması için güzel bir ortam hazırlamak istediklerini söyleyen Başkan Hürriyet, seçim vaatleri arasında yer alan dernekler yerleşkesi projesini de hatırlattı. Yerleşke için mevcut belediye binalarına fonksiyon kazandırma sürecinin devam ettiğini ifade eden Başkan Hürriyet, “İzmit Kent Konseyi’nin girişimleri ile baştan düzenlenerek kullanıma sunduğumuz Belsa Plaza B Blok’taki 100 kişilik çok amaçlı toplantı salonunu tüm derneklerimiz hiçbir şart ve koşul gözetmeksizin ücretsiz bir şekilde kullanabilir” şeklinde konuştu.
Belediyeye ait tüm kültür merkezlerinin, toplantı ve düğün salonlarının tüm derneklere istedikleri zaman ücretsiz olarak tahsis edildiğini hatırlatan Başkan Hürriyet, “Mahallelerdeki çok amaçlı toplantı salonlarımızı da bildiğiniz üzere sembolik olarak 1 TL ücretle tahsis ediyoruz. Bu hizmetten herkes koşulsuz şartsız yararlanabilir. İstedik ki vatandaşlarımızın mali durumuna destek olalım, cebini rahatlatalım. Derneklerimiz de zaten gönüllülük esası ile çalıştığı için mali konularda zaten zorlanıyor. Bizler de sizler için bu şekilde çözümler üretmek için çalışmalar yapıyoruz. Herhangi bir etkinliğinizde bütün imkânlarımızı sizler için seferber etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Aralarında birim müdürlerinin de yer aldığı ve tamamı belediye personelinden oluşan İZBAK ekibine özverisinden dolayı kent adına teşekkürlerini ileten Başkan Hürriyet şöyle konuştu: “Yaptıkları çalışmalar bizler için kıymetli. Biz bu deprem gerçeğini çok önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde Yenişehir Mahallesi’ndeki idari binalarımızdan birini deprem arama kurtarma merkezine dönüştürecek ve gerekli tüm araç ve gereçlerimizi oraya kuracağız. Mahalle afet gönüllüleri dediğimiz yapılanmayı da İzmit’te hayata geçirmek istiyoruz. Umarız ki bu yapılanma diğer ilçelerimize de örnek olur. Önümüzdeki günlerde detayları paylaşacağız.”
Başkan Hürriyet konuşmasının ardından geçtiğimiz günlerde kent hafızasını tazeleyen Çınarın Gölgesi’nde adlı kitabını okuyucu ile buluşturan Kocaeli Dernekler Platformu Dönem Başkanı Sevcan Tamer’i sahneye davet ederek teşekkürlerini sundu. Sevcan Tamer ise Başkan Hürriyet’e yeni kitabını hediye etti. Hediye takdimi sonrası programa katılan tüm sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri tek tek söz alarak kendi çalışmalarından bahsederek hem taleplerini iletti hem de kentte uygulanmasını istedikleri projeleri aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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