(Görüntülü) Ali, tek parmağını kullanarak kitap yazdı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, serebral palsi hastası Ali Umut Seçkin?in (16) hayatı, 5,5 yıl önce eğitim görmek için gittiği rehabilitasyon merkezindeki öğretmeni Nefise Gülmüş ile tanışınca değişti. Öğrencisi Ali Umut Seçkin ile dil ve konuşma terapisi yapan Nefise Gülmüş, önce Ali Umut'un konuşma yetisinin düzelmesini sağladı, ardından okuma-yazma öğretti. Ali Umut, ailesinin kendisine aldığı tableti tek parmağı ile kullanarak yazdığı 'Gökten 3 Hikaye Düştü' kitabı, 28 Şubat'ta satışa çıkacak.

Darıca?da yaşayan Filiz ve Erdem Seçkin'in oğulları Ali Umut Seçkin, serebral palsi hastası olarak doğdu. Yüzde 98 engelli raporu olan ve hiçbir ihtiyacını kendi başına karşılayamayan Ali Umut'un hayatı, 5,5 yıl önce eğitim görmek için gittiği rehabilitasyon merkezindeki öğretmeni Nefise Gülmüş ile tanışınca değişti. Öğrencisi Ali Umut Seçkin ile dil ve konuşma terapisi yapan Nefise Gülmüş, önce Ali Umut'un konuşma yetisinin düzelmesini sağladı, ardından okuma-yazma öğretti. Harfleri ve okuma yazmayı öğrendikçe daha çok ilgi duyan Ali Umut, ailesinin kendisine aldığı tableti tek parmağı ile kullanarak hikayeler yazmaya başladı.

Ali Umut?un yazdığı hikayeler, Bir Dileğim Var Derneği Başkanı Alper Türedi'nin yardımı ile bağımsız editörlere ulaştırıldı. Hikaye yazarının engelli bir çocuk olduğunu bilmeden okuyan editörler, metinleri beğenerek kitap haline getirilmesini istedi. Bunun üzerine Ali Umut Seçkin'in 142 sayfalık 'Gökten 3 Hikaye Düştü' isimli kitabı baskıya girdi. Ali Umut Seçkin'in tek parmağı ile yazdığı kitabı 28 Şubat'ta kitapçıların raflarında satışa çıkacak.

'YAŞAMAK İSTEDİĞİ ŞEYLER, HAYAL ETTİĞİ ŞEYLERDEN BAHSEDİYOR'

Ali Umut'un hikayelerinde, hayallerinden ve yaşamak istediklerinden bahsettiğini söyleyen anne Filiz Seçkin, "Ali'ye babası tablet almıştı. O güne kadar Ali hiçbir şey yazmamıştı. Ben babasına, 'Ali bunu kullanacak düzeyde değil. Yapamaz' dedim. O da bana, 'Denesin bir bakalım' dedi. İlk önce harflerle başladı. Harflerin hepsine tek tek basarak kendisi öğrendi. Biz zaten doğduğundan beri Ali'yle birlikte özel eğitim alıyoruz. Ben Ali'nin zekasını orada fark etmiştim. Daha sonra yazmaya başladı. Önce ufak ufak hikayeler yazmaya başladı. Bundan 5,5 yıl önce Nefise Gülmüş öğretmenimizle çalışmaya başladık. Ona Ali'nin bu durumundan bahsettim. Kendisi de çok yardımcı oldu. Noktalama işaretlerine varana kadar her şeyi öğretti. Bu şekilde yazmaya başladı" dedi.

Oğlunun kitabında hayallerinden bahsettiğini ifade eden Filiz Seçkin, "Bence, Ali hikayelerinde kendi hayallerinden bahsediyor. Yaşamak istediği şeyler, hayal ettiği şeylerden bahsediyor. Ali, yazmayı hiçbir zaman bırakmayacağını söylüyor. Biz de aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Ali şu anda çok büyüdü. Artık okula bile çok sık gidemiyoruz. Çünkü Ali'yi çıkartamıyorum, indiremiyorum. Bu da Ali'nin eve bağımlı olması demek. Bu yüzden yazması çok güzel bir şey, çünkü onun kafasını dağıtıyor. Bir şeylerle meşgul oluyor. Evde sıkılmıyor. Bu çok iyi bir şey" diye konuştu.

'ONUN HAYAL DÜNYASINI AÇMAYA ÇALIŞTIK'

Öğrencisi ile gurur duyduğunu söyleyen Nefise Gülmüş, "Ali 5,5 yıl önce bizim rehabilitasyon merkezimize geldi. 5,5 yıldır ben eğitim veriyorum. Önce dil ve konuşma ile başladık. Ondan sonra zeka pırıltılarını görünce 'Ben neden okuma yazma öğretmeyeyim' diyerek okuma yazma çalışmalarına başladık. Çok kısa sürede okuma yazma öğrendi. Sonrasında Ali bize sürpriz yaparak, kendi kendine tablette tek parmağını kullanarak hikayeler yazmaya başladı. Daha sonra internetteki özel bir sitede yayınlamaya başladı" dedi.

Öğrencisine hikayeler okuduğunu belirten Nefise Gülmüş, şöyle konuştu:

"Ben ona hikayeler okudum. Hayal alemini genişletmek için birtakım olayları anlattım. Sürekli konuşarak onun hayal dünyasını açmaya çalıştık. Tüm bunların sonucunda, 'Ali sen de bir gün yazabilirsin' dedim. O sırada benim haberim yoktu ama Ali zaten tabletinde yazılar yazıyormuş. Önce kendi yakın çevresinden başlayarak kurgulamasını istedim. Çok güzel hikayeler yazabileceğini söyleyerek onu motive ettim. O sözler de Ali için bir doping oldu. Annesi ve babası tabii ki benden daha çok ama ben de Ali ile çok gurur duyuyorum." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli

2020-02-27 09:30:38



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