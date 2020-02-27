Annelere akıl oyunları eğitimi

Bilgievi öğrencilerine uygulanan akıl oyunları eğitimleri, annelere yönelikte gerçekleştirilmeye başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri, öğrenci velilerine yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor. Bu öğrencilerin öğrenim sürelerini hızlandırmak için birçok projeyi başlatan Bilgievleri, öğrenci velilerine akıl ve zekâ oyunları eğitimiyle öğrencilerinin öğrenme süresini kısaltmayı amaçlıyor. Buna göre Bilgievi’nde öğrencilerin öğrendiği ve oynadığı oyunlar evde ebeveynler tarafından da öğrencilere aktarılarak pekiştirilecek.

Çocukların zihinsel gelişimini oyun oynayarak hızlandırmayı hedefleyen Bilgievleri, bünyesinde öğrencilerin istifadesine sunulan Akıl ve Zeka Oyunları arasında, ilk ve ortaokul çocuklar için Skippity, Surakarta, Bihar, Shapy, Meta Forms, Hızlı Bardaklar, Hedef, Pattern Play, Halli Gali, Şeklini Bul, 9 yaş üzeri çocuklara yönelik ise Abalone, Katamino, Qbitz Extreme, Rush Hour, Reversi, Pathagon Clasic, Paradux, Quarto Clasic, Go Lux, Quixo, Pylos, Mangala, Quridor, Four Square, Pivit, Trappex, Path Words, Knight Moves, Kulami, One Up ve Pentago gibi oyunları barındırıyor.

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