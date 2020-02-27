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(Özel) 40 yıllık istinat duvarının üzerine inşa edilen bina vatandaşları korkutuyor Üzerine bina ...

İHA

Kocaeli'inin İzmit ilçesinde yaklaşık 40 yıl önce yapılan istinat duvarının üzerinde bulunan arsaya inşa edilen bina vatandaşları korkutuyor. İstinat duvarı yanındaki apartmanda yaşayanlar ise her gece duvarın çökme korkusuyla yaşıyor.

(Özel) 40 yıllık istinat duvarının üzerine inşa edilen bina vatandaşları korkutuyor Üzerine bina yapılan duvar çökecek diye bekliyorlar

Kocaeli’inin İzmit ilçesinde yaklaşık 40 yıl önce yapılan istinat duvarının üzerinde bulunan arsaya inşa edilen bina vatandaşları korkutuyor. İstinat duvarı yanındaki apartmanda yaşayanlar ise her gece duvarın çökme korkusuyla yaşıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Bağlar Yokuş Sokak üzerinde bulunan 3 katlı aile apartmanında yaşayan Ferayi Özmen ve çocukları, evlerinin arkasında bulunan 3 metrelik istinat duvarının üzerine inşa edilen binanın yıkılma korkusu ile yaşıyor. Özmen ailesine ait apartmanın 3 metre arkasında bulunan ve yaklaşık 40 yıl önce yapıldığını iddia ettikleri taş duvarının üzerine 5 katlı bir apartmanın bodrum kısmındaki otopark inşa edildi. Binanın bodrum katındaki otopark, istinat duvarının üzerine kadar uzanıyor. Özmen ailesi istinat duvarının üzerine inşa edilen yapının yıkılma olasılığı karşısında panik yaşıyor. Bölgede sürekli toprak kaymalarının yaşandığını söyleyen Ferayi Özmen ve kızı Tuba Kocaman, binanın inşası sırasında istinat duvarının bazı kısımlarında çökmeler meydana geldiğini belirttiler. Önlem alınmadan yapılan binanın kendileri için tehlike oluşturduğunu söyleyen Ferayi Özmen ve kızı Tuba Kocaman, her gece istinat duvarı ve üzerine inşa edilen yapının çökmesi korkusu ile yaşadıklarını ifade ettiler.

“Biz sadece korkuyoruz”
İstinat duvarının yıkılması durumunda evlerinin inşa edilen binanın altında kalabileceğini kaydeden Tuba Kocanan, “Bu ev benim babamın evi. Yaklaşık 40 yıllık bir yapı. Burada bulunan evlerin hepsi eski yapılar. Bu arkamızdaki arsada da 2 tane eski ev vardı. Fakat o ev sahipleri arsalarını müteahhitte sattılar ve buraya bu büyük bina yapıldı. Biz bu büyük binadan korkuyoruz. Çünkü bizim evimizin arkasında bulunan istinat duvarının her iki tarafı da yağmurla birlikte aşağı indi. Bu istinat duvarının üzerine otopark, onun arkasına da bina yapıldı. Biz bu binayı cahil mantığımıza oturtturamıyoruz. Çünkü çöken bir toprağın tam ortasına yapıldı. Biz incelenmesini istiyoruz. Çünkü önünde evimiz var. Burada birçok insan ve aile yaşıyor. Biz bu binanın sağlam olup olmadığını söylemiyoruz. Biz sadece korkuyoruz. Çünkü burada bir toprak kayması mevcut. Bizim mahallemizde çok yakın bir tarihte sokağımız aşağı mahalleye doğru çöktü. Biz deprem fayının üzerinde bulunan bir yerde oturuyoruz. Biz incelenmesini istiyoruz. Belediyelere başvurumuzu yaptık. Buradan da sesimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

“Bizim can güvenliğimiz yok”
Binanın inşası sırasında istinat duvarı ile ilgili bir önlem alınmadığını iddia eden Ferayi Özmen ise, “Bizi evimizi inşa ederken arkamızda bulunan istinat duvarının bir kısmını kendimiz inşa ettik. Ondan sonra arka tarafımızda bulunan arsanın sahibi bu istinat duvarını yaptırdı. Daha sonra orayı dolgu yaparak yükseltti. Üzerine de iki tane ev inşa etti. Ondan sonra evini müteahhitte sattı. Müteahhit de burayı hiç kontrol etmeden üzerine bu binayı yaptı. Binanın inşaat çalışmaları sırasında hemen yan tarafta bulunan istinat duvarı yıkıldı. Biz uyurken yıkıldı. Sesi duyunca hemen uyandık. Orası yıkıldıysa burası nasıl olur? Biz bundan korkuyoruz. Van’daki depremde gördüğümüz gibi hep evler yıkıldı. Dikkat ettim, oradaki depremde böyle taştan yapılar yıkılmış. Bu da yıkılır. Burası hemen evimizin 3 metre arkasında bulunuyor. İstinat duvarının üzerine binayı koydular. Hiçbir güvenlik önlemi almadılar. Bizim can güvenliğimiz yok. O bina bizim üzerimize yıkıldığında biz ne yapabiliriz? Biz bu bina yapılırken de uyardık ama yapmadılar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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