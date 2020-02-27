Moda tasarımı kursiyerleri belgelerini aldı

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İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Moda Tasarım eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Birçok alanda vatandaşlara eğitimler vererek, vatandaşların meslek edinmelerini sağlayan İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) Moda Tasarım Kursunun 1. kuru tamamlandı. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler başarı belgelerini kurs eğitmeni Bahadır Fidan’ın elinden aldı. Eğitimlerden oldukça memnun olduklarını belirten kursiyerler, bu tür kursların devam etmesini istediklerini söylediler. Kurslardan memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

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